Ismét a Fidesz támogatásával indul Szolnok polgármestere

Szolnok jelenlegi városvezetőjét jelöli újra polgármesternek a Fidesz-KDNP – jelentette be Tuzson Bence igazságügyi miniszter. Szalay Ferenc, aki a kormánypárt színeiben indult, először 1998 és 2002 között vezette a várost, illetve 2006-tól minden önkormányzati választást megnyert.

Tuzson Bence a polgármesterjelöltet és az önkormányzati képviselőjelölteket bemutató keddi sajtótájékoztatón gratulált Szalay Ferencnek az elmúlt években a város érdekében végzett munkájáért, és a képviselőknek is, akik segítették, „hiszen egy ilyen város építése, fejlesztése mindig csapatmunka”.

Szolnok nem csak építészeti szempontból fejlődött, a közösség társadalmi szempontból is erősödött – mondta. A miniszter kifejtette, egy kormánynak és egy országgyűlési képviselőnek is komoly lehetősége, hogy segítsen egy városnak, de ha helyben nincsenek meg a jó elképzelések, a jó ötletek, akkor a település nem tud fejlődni. Szolnokon voltak jó ötletek, tettvágy, akarat, és így az országgyűlési képviselőnek és a kormánynak is könnyű dolga volt és „óriási fejlődés zajlott” – adta hírül az MTI.

Tuzson Bence kiemelte, hogy ezen az úton tovább kell menni, hiszen vannak tervek, például egy új híd építésére, és még számtalan más célt is felvázolt Szalay Ferenc. Hangsúlyozta, hogy nem mindenki képes ezeket a feladatokat megvalósítani, ehhez elkötelezett polgármesterre és elkötelezett testületre van szükség. Olyan polgármesterre van szükség, akiben megvan az akarat, szereti a saját települését, és tapasztalattal is rendelkezik; Szalay Ferenc ilyen ember – jelentette ki.

Szalay Ferenc 2006-tól minden önkormányzati választást megnyert

Szalay Ferenc, Szolnok jelenlegi polgármestere az elmúlt időszak eredményei között említette, hogy a városban biztonság van, ma az ország hatodik legdinamikusabban fejlődő városa Szolnok, ahol a munkanélküliség nem éri el a négy százalékot, miközben 1996-ban mintegy tízezer ember munkanélküli volt.

Legfontosabb feladatnak nevezte, hogy minél több jól fizető munkahely legyen a városban és az ehhez szükséges szakképzési rendszert tovább fejlesszék. A középfokú szakképzés mellett a Debreceni Egyetemen keresztül a felsőfokú képzés is magas szintű - mondta. Az egyetem külön igénye az innováció, a kutatás-fejlesztés, és ez az a terület, ahová a magasan kvalifikált szolnoki fiatalokat, magas fizetéssel vissza lehetett hozni. Ehhez kapcsolódik a Szolnok Hazavár program, amely lakást biztosít a visszaérkező fiataloknak, segít az elhelyezkedésben.

Az eseményen többek mellett jelen volt Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei közgyűlés elnöke, Berkó Attila vármegyei főispán, Fejér Andor, Szolnok alpolgármestere.

Mint írtuk, a 2019-es szolnoki önkormányzati választáson Szalay Ferenc polgármester több mint 1 százalékponttal vezetett Radócz Zoltán a Momentum–Jobbik–MSZP–DK–LMP–MMM közös jelöltje előtt. A szavazatok alapján a fideszes jelölt a voksok 47,8 százalékát kapta, Radócz pedig a 46,77 százalékát.

Szalay Ferenc, aki a Fidesz–KDNP színeiben indult, először 1998 és 2002 között vezette a várost, illetve 2006-tól minden önkormányzati választást megnyert.