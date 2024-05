Ömlik a szenny! – ezért ment neki Fonti Krisztina a Docler cégcsoportnak

„A Gattyán-féle szálloda-wellness központból szennyvíz ömlött a Normafa természetvédelmi területére. A természetkárosítás azért következett be, mert a magántulajdonos elmulasztotta átkötni a szállodája szennyvizét a nemrég elkészült csatornára” – közölte Fonti Krisztina, a XII. kerület alpolgármestre. A politikus (aki a kerületben a Fidesz polgármester-jelöltje is) a Nemzeti Népegészségügyi Központhoz fordult azt kérve, hogy zárassák be az objektumot mindaddig, amíg a probléma fennáll.

Nem hagyom, hogy egy milliárdos hanyagsága tönkretegye mindezt

– kapcsolt kampány üzemmódba közösségi oldalának bejegyzése szerint. A szakértői vizsgálat megkezdődött, annak lezárulta tisztázhatja majd a felelősség kérdését.

Lapunk megkereste a Gattyán György tulajdonában álló Docler cégcsoport kommunikációs vezetőjét, Nemes Tamást, aki viszont sajnálatosnak nevezte, hogy az önkormányzat a vádaskodásra és a politikai kampányra helyezi az ügyben a fókuszt, ahelyett, hogy elsőként beismerte volna az ügyben tanúsított hibáját, felelősségét.

A Docler csoport szerint az önkormányzat új csatornahálózatot épített, majd adott át, arról viszont a mai napig nem adtak nekik semmilyen tájékoztatást, hogy az új hálózatra rá lehet kötni a szálloda szennyvizét, így a hotel, a régi csatorna hálózatra továbbította a szennyvizet (ahogy tette ezt az elmúlt 20 évben is). Ez a régi vezeték közterületen, eldugult, majd a felszínre tört, így derült ki a tájékoztatás elmulasztása a cégcsoport előtt. Nemes szavai szerint:

a szennyvíz nem a hotel területéről ömlött a zöld környezetre, hanem az általunk használt, közterületen lévő, szolgáltató által üzemeltetett csatornaszakaszból. Sajnálatos, hogy miközben a hotel havi több százezer forintot fizet csak csatornadíjra, a szolgáltató semmilyen tájékoztatást nem ad, hogy másik hálózatra kell átállnunk.

Miután az önkormányzat jelezte a problémát, haladéktalanul átállt a szálloda az új gerincre, holnap beüzemelik a rendszert, addig is az további terhelés megszüntetése érdekében tartályos teherautóval oldják meg a szennyvíz kezelését. Azt is hangsúlyozta, hogy a hibájukon kívüli kárért elnézést kérnek, a helyreállításban pedig segítséget nyújtanak.