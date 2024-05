A Tisza Párt a VII. kerületben baloldali civilt emelt pajzsára

Nem sokkal később, hogy Magyar Péter bejelentette, az önkormányzati választáson fővárosi listát állítanak, és az Index megírta, hogy legalább négy kerületben indít polgármesterjelöltet a párt, meg is jelentek pártja polgármesterjelöltjei a választás.hu hivatalos oldalán. Ezekből kirajzolódott, hogy elsősorban a DK-s vezetésű önkormányzatokra szeretnének csapást mérni. Erre utal a DK által megfogalmazott petíció is, amelyben azt kérik, hogy „senki se veszélyeztesse a Fideszt 5 évvel ezelőtt legyőző, sikeres, népszerű ellenzéki polgármesterek újraválasztását”.

A XVIII. és a XI. kerület mellett a VII. kerületben is, itt azonban, úgy tűnik, – helyismeret hiányában – mellényúlhattak, mivel a Színes Erzsébetváros Egyesület vezetője, Lajos Béla kifejezetten jó kapcsolatokat ápolt a ciklus első felében Niedermüller Péterrel.

Ennek köszönhetően 2020-ban egy úgynevezett „szimpóziumkutatásra” (ami a gyakorlatban egy Facebook-felmérésekre támaszkodó anyag összeállítását, illetve egy YouTube-ra feltöltött, néhány száz ember által látott videó elkészítését jelentette) egyéni vállalkozóként nettó 1,86 millió forint közpénzt kapott Erzsébetváros önkormányzatától.

2022-ben is sikeresen lobbiztak Lajosék, akkor egy, a Szentkirályi utcát, Kazinczy utcát, Székely Mihály utcát összekötő új körút megvalósítására. A Kis Távolságok Városa Alapítvánnyal (amelynek Lajos Béla a vezetője) a főváros cégeként működő Budapest Brand Nzrt.-től 10 millió forintot kasszírozhattak. A „Budapest Tuning” fantázianévre keresztelt városmegújítási ötletpályázat zsűrijében Karácsony Gergely kabinetfőnöke mellett ott ült a Szimpla Kert koncertszervezője, Latorczai Balázs, és maga a Szimpla társtulajdonosa, Zsendovits Ábel is.

A főváros hivatali zöldfeladatokra elkülönített 20 milliójának a felét elnyerő Lajosék a pénzt arra kaphatták, hogy a helyi lakosságot „érzékenyítsék” annak megértésére és elfogadására, hogy a közterület az autók tárolása mellett másra is jó lehet. Az elfoglalt parkolóhelyeken kialakított „parkleteken” például kis koncerteket, egyéb kulturális eseményeket is lehetne tartani. A „parkletek” menedzselésére és a technikai adottságok kialakítására szerződést is kötöttek több vendéglátóhely mellett magával a Szimpla Kerttel is.

A Tisza Párt Lajos Béla polgármesterjelöltté emelése által akarva-akaratlanul utat talált ahhoz a vállalkozókat tömörítő érdekkörhöz, akik a Bulinegyed uralásának érdekében összejátszanak a kerület jelenlegi városvezetésével.

Arról, hogy kinek áll érdekében és hogyan szabályozható az elhíresült szórakozónegyed működése, itt írtunk részletesebben.

Lapunk információi szerint Magyar Péter pártja egy másik VII. kerületi civil szervezettel is tájékozódó megbeszélést folytatott a polgármester-jelöltségről, de végül az Élhető Erzsébetvárosért Egyesület helyett Lajos Bélára esett a választásuk.

Erzsébetvárosban a regnáló DK-s polgármester, Niedermüller Péter kihívója