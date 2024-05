Pipás Gyuszi fia, Zorró és Drótos sem indulhat az idei választásokon

A választási eljárásról szóló törvény előírja, hogy a szavazólapon a jelöltek – az önkormányzati választáson a főpolgármester-jelöltek, polgármesterjelöltek, egyéni választókerületi jelöltek, egyéni listás jelöltek – nem a nevük abc-sorrendjében szerepelnek a szavazólapon, hanem a választási bizottságok által kisorsolt sorrendben.

A sorsolást a jelöltbejelentésre nyitva álló határnapon, a határidő lejárta után – azaz május 6-án 16 óra után – kellett a választási bizottságoknak elvégezniük. A törvény részletesen szabályozza az azonos nevű jelöltek szavazólapon feltüntetésének szabályait. E szerint abban az esetben, ha a választáson két vagy több jelölt neve megegyezik, a szavazólapon nevük után, zárójelben fel kell tüntetni születési évüket.

Amennyiben ugyanazon jelölőszervezet által állított vagy független jelöltek neve és születési éve is azonos, akkor a szavazólapon a jelöltek neve után, zárójelben fel kell tüntetni a lakcímük szerinti települést, és ha az is azonos, akkor a foglalkozásukat.

A választási iroda feladata, hogy írásban kérje a jelöltet, nyilatkozzon a foglalkozásáról. A nyilatkozatra három napja van a jelöltnek, a törvény azonban nem tartalmaz rendelkezést arra az esetre, ha a jelölt nem nyilatkozik.

Hiába keressük Pipás Gyuszi fiát

A több utónévvel rendelkező jelölt kérheti, hogy a szavazólapon csak az egyik utónevét tüntessék fel, a doktori címmel rendelkező jelölt pedig azt, hogy a szavazólapon ne szerepeljen a dr. megjelölés. Az önkormányzati választáson tehát nincs lehetőség arra, hogy névazonosság esetén a jelölt kérhesse, tüntessék fel ragadványnevét (becenevét) a szavazólapon.

A 2014 előtti önkormányzati – és ott is inkább a nemzetiségi – választásokon volt jellemző, hogy azokon a településeken, ahol sok azonos vezetéknevű jelölt élt, és több esetben a jelölteknek még a keresztneve is azonos volt, a helyi választási bizottság a jelölteket ragadványnevükkel vette nyilvántartásba. A közleményben több példát is említettek: Zorró, Pipás Gyuszi fia, Marcsa fia, Fikusz, Manitu, Drótos, és Kopasz Ödön.