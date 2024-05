Lázár János szerint Magyar Péter újabb kétharmadhoz segítheti hozzá a Fideszt

Lázár János szerint, akik június 9-én elmennek szavazni, Debrecenről szavaznak, és akik Papp Lászlóra, a Fidesz-KDNP jelöltjére, korábbi polgármesterre szavaznak, Debrecen biztos jövőjére adják a voksukat – adta hírül az MTI.

Az építési és közlekedési miniszter a Református Nagytemplom mögötti Emlékkertben tartott rendezvényen azt mondta, hogy február 1-je óta sokat változott, izgalmasabb lett a politika, „vannak, akik várják az újabb messiást".

Így volt ez korábban Hódmezővásárhelyen is, ők is próbálkoztak egy messiással, (...) őt is Péternek hívták, (...) s az lett a vége, hogy 2022-ben a mi vásárhelyi messiásunk lehetővé tette, hogy a Fidesz ismét kétharmadot kapjon, lehet, hogy az új messiás lehetővé teszi, hogy 2026-ban újra kétharmadot kapjunk.

– fejtette ki Lázár János.

A kormányzat kiválóan együtt tud működni a debreceni városvezetőkkel, korábban Kósa Lajossal, most Papp Lászlóval, ami garantálja a város fejlődését, azt hogy Debrecen a vidék fővárosa, a Kárpát-medence keleti régióközpontja legyen – mondta. A miniszter további együttműködést ígért, amelynek során a jövőben a közlekedésfejlesztés kerül a középpontba: közutak és csomópontok korszerűsítése, vasútfejlesztés, a tömegközlekedés átalakítása, a tarifarendszer fejlesztése.

Június 9-én Európa sorsa is tét

Arra is kitért, hogy a június 9-i választáson Európa sorsa is tét. Kérte a választókat, azért is menjenek el voksolni, hogy megerősítsék a magyar kormány elkötelezettségét a béke iránt. Valós veszélyről van szó – mondta, utalva a szomszédos Ukrajnában dúló háborúra, illetve arra, hogy a szintén szomszédos Szlovákiában öt lövést adtak le a miniszterelnökre.

Az a veszély fenyeget, hogy ha Magyarország kormánya meggyengül vagy meggyengítik, akkor „beletolják Magyarországot a háborúba″ – jelentette ki.

Ahhoz, hogy „ettől megmeneküljünk, és ki tudjuk védeni, szükségünk van minden fideszes szavazatra június 9-én, szükségünk van arra, hogy újra Orbán Viktorra szavazzanak, újra a békére szavazzanak és megerősítsék a Fideszt" – hangoztatta Lázár János.

Kérte hallgatóságát, hogy június 9-én a Fidesz-listára adják a voksukat, mondván, ők az egyetlen politikai közösség, amely konzekvensen, következetesen a béke mellett áll, és a háború minden formáját – beleértve a fegyverszállítást, a pénzügyi támogatást, a légi támaszpontok átengedését – határozottan elutasítják.

2024. június 9-én önkormányzati és európai parlamenti választások lesznek Magyarországon, április 20-án hivatalosan is elindult a kampányidőszak, a nyitó hétvégén készült kampányriportunkat itt olvashatja .