A Tisza párt és a Kutyapárt is tüntetést szervez a köztévé választási vitájának idejére

Ahogy az Index beszámolt róla, nyilvános vitát szervez a köztévé az EP-listavezetők között. Az eseményt május 30-án a Várkert Bazárban tartják meg. Az adás este nyolckor kezdődik, és az M1 közvetíti élőben EP-választás 2024 – listavezetők vitája címmel. Tervezett időtartama körülbelül 100 perc lesz.

Magyar Péter szerdán közösségi oldalán üzent Papp Dánielnek, az MTVA vezérigazgatójának, miután kiderültek a választási vita részletei. A Tisza Párt alelnöke közölte, hogy a köztévé által megadott feltételekkel nem lehet vitát tartani. Kifogásolta többek között, hogy a hatalmas tömegbázissal rendelkező és a nullaszázalékos pártok vezetőit egyszerre hívják meg, és mindenki kap összesen hét percet, hogy elmondjon egy monológot, amire aztán egy percet kap, hogy reagáljon.

A Tisza Párt alelnöke Solton folytatta kampánykörútját szerdán, ahol bejelentette, hogy

MÁJUS 30-ÁN A VÁRKERT BAZÁRHOZ SZERVEZ TÜNTETÉST, A KÖZTÉVÉ VÁLASZTÁSI VITÁJÁNAK IDEJÉRE.

„Még ahhoz is gyáva a köztelevízió, hogy a saját épületében rendezze meg! A Várkert Bazárban rendezik, ahol a fideszes gyűléseket szokták. Innen is üzenem vezérigazgató úr, hogy nem a tévé elé, hanem a Várkert Bazár elé jelentettünk be tüntetést a vita idejére” – fejtette ki Magyar Péter.

A Kutyapárt is akciózik

Nem a Tisza Párt lesz az egyetlen tüntetést szervező párt. A Magyar Kétfarkú Kutya Párt szintén május 30-án, a köztévé adásával egy időben tart demonstrációt. Az eseményt Beintünk a köztévé politikai Mónika show-jának címen szervezik.

Mint írták: „gondolkodtunk rajta, hogy Le Marietta is kifesti magát, és részt vesz az MTVA által szervezett úgynevezett EP-listavezetői vitán. Végül úgy gondoltuk, hogy jobb, ha az állítólagos viccpárt MKKP mégsem vesz részt ebben a bohózatban. Lassan ott tartunk, hogy egyesek vitát akarnak majd rendezni a köztévés vitáról folytatott vitáról, miközben az állami propagandatévé nem is vitát szervez a megszabott körülményekkel, hanem előrehozta a szilveszteri adásból a kabaréműsort, és elvárja, hogy biodíszletként szolgáljunk ehhez″ – írta közösségi oldalán az MKKP.

A DK szerint nyavalyognak és kibúvókat keresnek a vita alól

Mint írtuk, Molnár Csaba, a DK ügyvezető alelnöke és EP-képviselője, a közös lista kampányfőnöke a Facebookon reagált Magyar Péter szavaira az MTVA-vitával kapcsolatban.

Hagyjuk már a nyavalygást a vitákról! Nem kibúvókat kell keresni és kifogásokat gyártani. Nem a hírhamisító »köztévé« vitájáról kell vitatkozni. Hanem el kell menni az összes vitára, és állni kell a sarat. Bátran. Dobrev Klára így tesz. Ott volt a Partizán-vitán, ott lesz az összes többin is

– fogalmazott Molnár Csaba, hozzátéve, hogy arra hivatkozva nem menni az RTL, az ATV és a Blikk vitájára, hogy a „köztévén” nem demokratikusak a szabályok, egyszerűen nevetséges, és ez az emberek lenézése. Mint írta, remélik, hogy Deutsch Tamás és Magyar Péter elmennek a vitákra a kibúvók keresése helyett.

A Momentum túlzásnak tartja Magyar Péter reakcióját

Donáth Anna, a Momentum elnöke és EP-listavezetője a köztelevízióban szervezett vitával kapcsolatban pedig azt írta: Magyar Péternek sok igazsága van abban, hogy a köztévé ezt a vitát csak megúszni akarja, hogy minél kevésbé sérüljön benne a Fidesz.

„Mégiscsak túlzás, hogy aki nem kizárólag úgy, arról és akkor hajlandó vitázni, ahogy Magyar Péter akarja, arról kijelenti, hogy a rendszer része – ez a Fidesz retorikája, amitől megszabadítani szeretnénk az országot. Ott leszek a köztévés vitán, hogy elmondjam a fideszes választóknak: egyedül Orbán Viktornak köszönhető, hogy nem érkeznek az uniós pénzek Magyarországra. Annak, hogy képtelenek abbahagyni a lopást. Annak, hogy nem hajlandóak csatlakozni az Európai Ügyészséghez″ – közölte a Momentum elnöke.

Magyar Péternek az javasolta, hogy jöjjön el, és beszéljen a köztévét néző fideszes választókhoz, mondja el, hogyan látta belülről a rendszer működését, mondja el, hogy szerinte miben hazudik a kormány, és mondja el, hogy mit gondol a köztévé vitaszervezési folyamatáról.

„Ne a vita feltételeiről vitatkozzon, hanem vegyen végre részt egy EP-listavezetői vitán! És legyen ott a többi vitán is. Mert a vita demokratikus minimum. Nem kegy vagy lehetőség, hanem valami olyasmi, amivel tartozunk a választóknak” – tette hozzá Donáth Anna.