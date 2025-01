Vasárnap még nem fogjuk érezni a felmelegedést: köd, ónos szitálás és hószállingózás is jöhet

Köddel és ónos szitálással köszönt be a vasárnap reggel a súlyos éjszakai mínuszok után, de napközben már 3 és 8 fok körül alakulnak a csúcsok, csak a hegyekben lesz fagypont körüli a hőmérséklet. Egyelőre még nem tapasztaljuk meg a bőrünkön annak a melegfrontnak a hatását, amely a jövő hetet alakítja.

A vasárnapra virradó éjszakán a Dunántúlon és a Duna vonalában kissé észak felé is terjeszkedhet a ködös, zúzmarás, helyenként ónos szitálás, de ezeken a tájakon ónos szitálás, hószállingózás sem kizárt. Nyugat felé is összefüggőbb fátyolfelhők alakulnak, vasárnap délelőttre pedig megvastagszik a felhőzet, és a déli óráktól leginkább az északi tájakon több helyen is lehet számítani gyenge csapadékra.

Az Észak-Dunántúlon többnyire eső, míg az Északi-középhegység tágabb környezetében kezdetben havazás, havas eső, később egyre inkább fagyott eső, helyenként ónos eső, majd eső valószínű. A kezdetben gyenge szélmozgás fokozatosan erőre kap, főként az esti órákban a Dunántúlon és az Alföldön nagy területen megélénkül, néhol megerősödik.

A Hungaromet előrejelzése szerint a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet döntően mínusz 8 és mínusz 2 fok között várható, de a fagyzugokban és a hófödte északkeleti vidékeken mínusz 10 fok alá is hűlhet a levegő.

A legmagasabb nappali hőmérséklet vasárnap az északi, északkeleti részeken fagypont körül vagy az alatt, máshol jobbára 3 és 8 fok között valószínű.

A következő 36 órában a Kárpát-medencét is eléri az a melegfront, amely egy Atlanti-óceán fölött örvénylő ciklonból egész Európát bejárja. Vonulását felhősödés és kisebb csapadék kíséri, majd megkezdődik a jelentős enyhülés, amely már a jövő hét időjárását alakítja, és amelyről ebben a cikkünkben számoltunk be részletesen, napokra lebontva.

Ha időjárás, akkor is Index!

