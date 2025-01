Felhős égbolttal és viharos széllel folytatódik a hét

Kedden változó mennyiségű és vastagságú felhőzetre számíthatunk, az Alpokalján és a Bakonyban csapadék is előfordulhat. A Dunántúlon időnként viharos lesz a szél, egyes helyeken akár 85 kilométer per órás sebességet is elérhet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 9 és 16 fok között alakul.

Változó mennyiségű és vastagságú felhőzetre számíthatunk, az északkeleti völgyekben néhol köd is képződhet. Kedden a déli órák környékén északnyugat felől frontális felhőzet érkezik, és egyre többfelé várható eső, az Alpokalján és a Bakonyban vegyes halmazállapotú csapadék is előfordulhat, a keleti országrészben pedig akár egy-egy zápor is előfordulhat – olvasható a HungaroMet előrejelzésében.

Az erős, viharos déli, délnyugati szél éjjel fokozatosan veszít erejéből. Kedden a front előtt még a déli, majd mögötte az északnyugatira forduló szél időszakosan megélénkül, helyenként megerősödik.

A Dunántúlon – annak is kiemelten az északnyugati részén – a délnyugati szelet időnként viharos (60-70 kilométer per óra), néhol ezt meghaladó (75-85 kilométer per óra) széllökések kísérhetik az éjféli órákig. Hajnalra veszít erejéből a légmozgás.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 2 és plusz 9 fok között várható. A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden döntőrészt 9 és 16 fok között alakul, de az Északi-középhegység tágabb térségében és az északnyugati tájakon több fokkal hidegebb is lehet.

