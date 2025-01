Megszólalt az egykori parancsnok: Bármikor visszaállíthatják a sorkötelezettséget Magyarországon, ha szükséges

Szükség esetén bármikor vissza lehet állítani a sorkötelezettséget Magyarországon, ugyanis 2004-ben nem szüntették meg, csak felfüggesztették azt. Ezt a jogszabályi környezet is lehetővé tenni, de a kormányzatnak egyelőre nincs ilyen terve – mondta Kovács László vezérőrnagy, a Magyar Honvédség Kiberműveleti Parancsnokságának egykori parancsnoka és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem (NKE) egyetemi tanára egy interjúban.

Az utóbbi időben több európai országban is változtattak a katonai szolgálat rendjén. Az előző évben Horvátországban és Szerbiában is döntöttek a sorkatonaság visszaállításáról, Németországban pedig arról, hogy nagyobb hangsúlyt fektetnek az önkéntes szolgálat népszerűsítésére.

Kovács László vezérőrnagyot a Pénzcentrum kérdezte meg arról, hogy elképzelhetőnek tartja-e a sorkatonaság visszaállítását Magyarországon is. Válaszában azt mondta, hogy jelenleg ez nincs napirenden, de hozzátette:

Fontos megérteni, hogy a hadkötelezettség 2004-ben nem megszüntetésre, hanem felfüggesztésre került, a teljes honvédelmi rendszer átalakításával együtt.

„Akkor ugyanis a sorkatonai szolgálat helyett az önkéntes katonai szolgálatot vezették be a honvédelmi törvény és más jogszabályok alapján. Ez a rendszer jelenleg is működik: vannak hivatásos és tartalékos katonák, utóbbiak pedig önkéntes vagy területvédelmi alapon lépnek szolgálatba. Mindkét forma önkéntes, tehát senki sem kényszerből válik katonává. Ettől függetlenül a sorkötelezettség jogilag továbbra is életképes, mivel – ahogy említettem – csak felfüggesztették. A témában azonban a minisztérium az illetékes nyilatkozni. A jelenlegi hivatalos álláspontok alapján nincs tervben, hogy ezt a rendszert bárki visszaállítsa a jövőben” – fejtette ki Kovács László.

Az egykori parancsnok az interjúban arról is beszélt még, hogy: