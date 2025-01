Egyre nagyobb problémát okoz Magyarországon a terméketlenség

Az ismert szexuálpszichológus, Lux Elvira adjunktus 1968-tól az I. számú Női klinika Meddőségi Tanácsadójában kezdett foglalkozni olyan párokkal, akiknél nem szervi ok állt a megtermékenyülés útjában, pszichés támogatással több mint 500 baba megszületéséhez járult hozzá. Mikor visszavonult, tanítványait bízta meg, hogy tudásának és tapasztalatainak felhasználásával folytassák munkáját a vágyott gyermekek megszületésének érdekében, így hozták létre 2014-ben a Lux Baba, ma már GyereBaba néven működő programot.

Népegészségügyi probléma

Orvosi értelemben akkor van szó meddőségről, ha egy év rendszeres együttlét után sem történik fogantatás, az elmúlt évtizedben háromszorosára nőtt az ezzel a problémákkal küzdők aránya. Magyarországon egyre növekvő népegészségügyi problémát jelent a gyermekáldás elmaradása, több mint 300 ezren küzdenek ezzel, a születések 4-5 százaléka már reprodukciós eljárás által valósul meg, évente négyezer gyermek születik így. Egyes statisztikák szerint a párok 70 százaléka későn kér segítséget, nem tudják, hová fordulhatnak.

Soponyai-Nagy Krisztina megemlítette, a terméketlenség problémája a férfiakat is érinti, a spermakép jelentősen romlott az utóbbi évtizedekben, és ebben környezeti tényezők is szerepet játszanak. Ez utóbbiról jubileumi konferenciájukon Takács Tamás andrológus is beszél, ahogyan a családdá válás testi és lelki aspektusairól is több elismert szakember tart előadást, egyfajta útmutatóként az érintetteknek céljainak eléréséhez.

Nem funkcionális okok

„Ha az időszakos terméketlenség okait keressük, az esetek harmadában női és ugyanekkora arányban férfiproblémáról van szó, 20 százalékban közös az ok, 20 százalékban pedig ismeretlen eredetű a meddőség.

A termékenységi gondok még mindig tabunak számítanak, gyakran az érintettek saját kudarcuknak élik meg, hogy nem fogan meg a baba, sok pár elszigetelődik környezetétől, mivel tartanak a számukra kellemetlen kérdésektől

– fogalmazott a pszichológus, aki úgy véli, a társadalmunkat is meg kellene tanítani jól kérdezni, ugyanis egy-egy segítő szándékú felvetés is elkeserítheti az érintettet. A szakember az Indexnek elmondta, hogy a GyereBaba Program során sokkal inkább megoldandó helyzetként, semmint végleges állapotként tekintenek a fogantatás elmaradására, aminek hátterében több tényező is meghúzódhat: gyermekkori negatív emlékektől a tartós munkahelyi stresszen, az otthoni problémákon, a párkapcsolati feszültségeken, szexuális gondokon, szorongásokon át az anyai, apai szerephárításokig számos lelki eredetű oka is lehet a fogamzóképesség átmeneti hiányának, a terméketlenségnek.

Generációkon átívelő traumák

„A családban történt gyermekvesztés vagy súlyos betegség tudattalan félelemként öröklődhet át, sokan úgy élik meg, hogy ilyen kockázattal minek a világra gyermek” – fejtette ki a pszichológus. Van úgy, hogy generációkon keresztül jelen van a családban valamilyen pszichés, mentális betegség, depresszióra való hajlam, és az ettől való tudattalan félelem akadályozza a leendő szülőt, hogy továbbörökítse a génjeit. Van olyan eset, amikor valaki a testvérét volt kénytelen gondozni azért, mert védeni kellett, vagy a szülők nem értek rá, így felnőttkorára nincs már „motiváció” az anyaságra, ha már ebben a szerepben sokat kellett lennie gyerekként. Volt olyan, akinél az édesanya azt hangoztatta a leányanyaságtól féltve gyermekét, hogy „ha terhes leszel, kútba ugrunk”, és ez a tiltás vetett gátat sokáig a fogantatásnak.

A meddőség kifejezés egyfajta stigma, a férfiaknak és nőknek egyaránt sok munkába kerül feldolgozni a negatív ítéletként akár az orvosi kezelések során elhangzó szavakat

– jegyezte meg a program vezetője, aki azt is kiemelte, hogy a téma az ehhez tapadt szégyenérzet miatt is tabunak számít.

Az érzelmi teher megosztása

„Sokan kirekesztve érzik magukat, megjelenik a kisebbrendűség érzése, gyakori az a gondolat, hogy »mindenki másnak sikerül, csak nekem nem«” – érzékeltette a szakérő, hozzátéve, ezért is hatékonyak a csoportos foglalkozások, mert megtapasztalják a résztvevők, hogy az érzelmi teher megoszthatóvá válik olyanok között, akik megértik és átérzik, hogy mivel kell megküzdeni. Meglátása szerint a férfiak számára különösen sokat ad a program, a problémával szembeni tehetetlenség feszültsége megszűnik bennük.

Foglalkozásainkon egyfajta csodaként éljük meg, hogy mindössze két óra alatt feloldódnak a sorstársak körében a párok

– emelte ki Soponyai-Nagy Krisztina, hozzátéve: „Szerencsére Elvirának még el tudtuk mesélni, hogy csoportos keretben is működik a program, noha ő azt hitte, hogy a meddőség kérdése nagyobb tabu, mint a szex, így senki nem viszi ezt a problémát közösségbe.”

Nem ideális a stresszes környezet

A lelki tényezők között említette, hogy felgyorsult világunkban előtérbe kerül a munka, az ebből eredő stresszt otthon sem tudjuk letenni, a párok túl fáradtak az együttléthez, a szex nem élvezeti, hanem programozott a gyermekvállalásra készülőknél, mindez a párkapcsolat rovására megy. „Egyre többen élnek inkább lakótársi, jóbaráti, semmint szeretői minőségben párjukkal. Pszichés gátat jelenthetnek gyermekkori negatív emlékek, de akár generációkon átívelő traumák is. Az anyai és apai szerepkihívásokkal kapcsolatos félelem szintén oka lehet a fogamzóképesség átmeneti hiányának” – sorolta a szakember, aki ez utóbbiról elmondta, egyre gyakoribb, hogy ezzel a családi életre való felkészülésként fordulnak hozzájuk.

A pszichológus elárulta, sokszor a pszichés blokk feloldása segíti, hogy megfoganjon a baba, akár természetes úton, akár reprodukciós eljárással. A terápiás foglalkozásaik ugyanis hozzásegítik a párokat a kiegyensúlyozott lelkiállapot eléréséhez.

Hajlamosak vagyunk ennek jelentőségéről megfeledkezni, pedig a stressz számos fizikai panaszhoz vezet, nemcsak a fejünk fájdulhat meg, hanem a hormonrendszerben is zavar keletkezhet

–mutatott rá.

Majdnem mindenkinek sikerül

Mint Soponyai-Nagy Krisztina kifejtette, a programot úgy építették fel, hogy sorra veszik azokat a tényezőket, amelyek felelősek lehetnek a reprodukciós egyensúly felborulásáért, és megnézik, hogyan lehet ezeken javítani négy hónapon át egy-egy hétvégén. Szerinte a csoportban a foglalkozások elősegítik a párkapcsolat fejlődését. „Sokan minden programjukat, utazásukat a babakérdéshez igazítják, beszűkül az élet” – említette a pszichológus, hozzátéve, ha a fogantatás iránti mindent felülíró akarat okoz szorongást, a feszültség oldása, a stresszkezelés hatására sokszor a biológiailag indokolatlan probléma magától megoldódik.

Az imaginációs technikák mellett a stressz oldására alkalmas gyakorlatok elsajátítását is megtanítják a résztvevőknek, és azt, hogy hogyan lehet pozitív érzésekkel befolyásolni a testi működést. A testi egészséget szolgálják a mozgásos gyakorlatok (Aviva, jóga), de az egészséges életmódnak, az étkezésnek, a testmozgásnak is fontos szerepe van, amire programjuk során szintén kitérnek, több szakember közreműködésével.

A gyermekáldástól függetlenül a párok jobban lesznek, a minőségi, tartalmas élet mindenképpen nyereségként élik meg

– tette hozzá. A pszichológus elmondta, eddigi 22 lezárt csoport eredményei alapján több mint 80 százalékos a sikerráta: összesen 282-en vettek részt, és 131 baba fogant. Voltak olyanok, akik hat év öt sikertelen lombikprogramja után váltak szülővé. A tapasztalatok szerint az első után már könnyebben megérkezik a második baba is a családba. Soponyai-Nagy Krisztina szerint utólag kiderül, hogy korábban miért nem volt alkalmas a helyzet a gyermek érkezésére, de végül helyére kerülnek a dolgok. „Az orvosok tudnak ebben segíteni, de a megoldás mindenkinél magában rejlik” – zárta gondolatait a GyereBaba Program vezetője.

(Borítókép: SeventyFour / Getty Images)