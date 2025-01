Magyarország is képes lehet HÉV-eket gyártani?

Magyarország kötöttpályás járműparkja átlagosan 40-60 éves kor közötti, 80 százaléka már túl van életciklusa nagy részén, ezért eljött a pillanat új motorvonatok, mozdonyok és vagonok beszerzésére. Ez utóbbi kapcsán Lázár János építési és közlekedési miniszter úgy fogalmazott, van Magyarországon kötöttpályás járműgyártás: a Magyar Vagon, mely elsősorban karbantartási, javítási feladatokat végez, de alkalmas lehet arra is, hogy HÉV-szerelvényeket is gyártson. Jelenleg is szállít Egyiptomnak vasúti kocsikat.

Az a kérdés, hogy ha a HÉV-eket tőlük rendelnénk, akkor le tudnák-e gyártani. Ez egy kérdés...

– fogalmazott a szakminiszter.

A kormány célja mindenesetre az, hogy a Budapesten elkölthető uniós forrásból az összes HÉV-vonalat felújítsa, hazai forrásból pedig új szerelvények vásároljon. Erre már csak a törések és meghibásodások miatt kieső kapacitás miatt is égetően szükség lenne, ezért a MÁV-csoport elrendelte az összes rossz állapotú HÉV-szerelvény felújítását. Lázár János szerint ezzel tartható lesz a menetrend, és az utasok biztonságát is garantálni tudják a 2025-ös évben. Emlékezetes, hogy tavaly októberben komoly kapacitáscsökkenés volt a csepeli vonalon, és a kiszivárgott járatritkítási terv miatt ki is rúgták a MÁV-HÉV vezérigazgatóját.

Az idei első negyedévben hoznak döntéseket a HÉV-hálózatot érintő, átfogó korszerűsítési munkálatok ütemezéséről, és még idén kiírják az első közbeszerzési pályázatokat is a pályaszakaszok felújítására. Ez szükséges ugyanis ahhoz, hogy 2026-ban megkezdődhessen a HÉV rekonstrukciója. Ha valami oknál fogva ezt nem lépik meg időben, akkor Magyarország elbukja az erre fordítható uniós forrásokat.

A Fővárosi Önkormányzat szakbizottsági ülésén tavaly októberben Walter Katalin, a BKK vezérigazgatója azt javasolta, hogy vizsgálják meg a hannoveri villamosok bevetésének átmeneti lehetőségét a csepeli HÉV vonalán.

Lázár János a sajtótájékoztatóján kérdésre válaszolva megjegyezte, hogy

a járműbeszerzésekhez kapcsolódóan meg kell teremteni a hozzáadott magyar érték lehetőségét, például Dunakeszin,

erre vonatkozó konkrét döntés azonban még nem született. Szakértői forrásból lapunk egyébként úgy értesült, hogy bár érzékelhető a kormányzati elvárás a Magyar Vagonnal szemben, egyelőre a társaság nem képes önállóan HÉV-szerelvények gyártására. Ez úgy képzelhető csak el, ha egy technológiai licencadó partner elkészíti a prototípust, és megszerzi a típusengedélyt. Így lehetne aztán helyben legyártani a sorozatot.