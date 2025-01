Január első hétvégéjén is izgalmas programokat kínál a főváros

Az ünnepi hajtást követően sem muszáj otthon töltenünk a hétvégét. A We love Budapest programajánlója szerint részt vehetünk a Budapest Bike Maffia idei első közös főzéséhez, vagy akár a skandináv zenével is megismerésével is feldobhatjuk a nagy rohanást követő időszakot.

Január 11., szombat

Sauska pincetúra

Január 11-én egy vezetett túra keretében tekinthetünk be a Sauska budafoki pincerendszerébe, ahol a borászat tokaji területeiről származó szőlőből készült száraz alapborok nemesednek pezsgővé. A túra során megismerhetjük a hagyományos érlelésű pezsgők készítésének titkait, és természetesen a pezsgőkóstolás sem marad el.

Collage workshop

A Manyi collage workshopján január 11-én szabadjára engedhetjük kreatív energiáinkat, és kézműveskedés közben feltöltődhetünk. Az eseményen az önfeledt, jó hangulatú alkotásé lesz a főszerep, miközben vágunk, illesztünk és ragasztunk.

Közös főzés a Konnektor Inkubátorházban

Január 11-én, szombaton a Konnektor Inkubátorházban a Budapest Bike Maffia idei első közös főzéséhez csatlakozhatunk. A délután folyamán együtt készíthetünk el egy finom és tápláló bográcsos melegételt, amelyet a civil szervezet a közeli szállón éjszakázó embereknek juttat el. A főzési előkészületekhez és az étel porciózásához minden segítő kéz jól jön, és közben a jó hangulat is garantált.

Lidocain Night – 100% magyar buli az Akváriumban

A Lidocain Night január 11-én elfoglalja az Akváriumot, és egy hamisítatlan szombat esti bulival vár minket. Hajnalig táncolhatunk a magyar zenei élet legjobbjaira: Kispál, Elefánt, Carson Coma, 30y, Analog Balaton, Csaknekedkislány, Desh, Azahriah és még sok más hazai előadó dalai gondoskodnak a fergeteges hangulatról.

Január 12., vasárnap

Dán és skandináv dalok vonósnégyesen

A Három Hollóban január 12-én dán és más skandináv slágerek vonósnégyes-átiratait hallgathatjuk meg a Dolcissimo Morbido vonósnégyes előadásában. Közben pedig egy finom kávét vagy egy pohár bort is elfogyaszthatunk, hogy teljesen átszellemülve ismerkedjünk meg a skandináv zenével.

Kölyök Turbina – Julia Donaldson meséi

Január 12-én a gyerekeké lesz a főszerep a Turbinában! Julia Donaldson angol gyerekköltő, író, drámaíró meséinek világában merülhetünk el ezen a vasárnapon, ahol különböző játékos programokkal, előadásokkal és kézműves foglalkozásokkal várják a családokat egész délután.

Év eleji kutyasétáltalás a Normafán

A HaverVagy közössége idén is megtartja hagyományos évindító sétáját a Normafán, ahová kedvenceinket is magunkkal hozhatjuk. A január 12-i közös séta kiváló alkalmat kínál a barátkozásra – akár új emberi, akár állati ismeretségeket szeretnénk kötni.

Múzeumi jóga és tárlatvezetés

A Magyar Nemzeti Múzeum jógagyakorlásain igazán különleges helyszínen, a tudás templomában adhatjuk át magunkat a jóga erejének, amely nemcsak testi, hanem mentális egészségünket is szolgálja. Az évad utolsó alkalma január 12-én lesz, a gyakorlást pedig egy elmét is frissítő, 30 perces tárlatvezetéssel zárják.