Csak óvatosan a Budai alsó rakparton, ha nem figyel, könnyen büntetés lehet a vége

A BKK közleményében kiemelte, hogy a sebességhatárok egységesítése és csökkentése azt szolgálja, hogy kevesebb közúti baleset forduljon elő Budapesten. Mint hozzátették, a jelenlegi intézkedés szorosan kapcsolódik a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott Közlekedésbiztonsági Stratégiában megfogalmazottakhoz, amelyeket a BKK és a Budapest Közút a biztonságosabb közlekedés érdekében hajt végre. Ennek újabb lépéseként

január 10-étől, péntektől a Tímár utca és a Rákóczi híd közötti – csaknem 8 kilométer hosszú útszakaszon már mindenhol 50 kilométer/óra lesz a megengedett maximális sebesség

Mint ismert, korábban egyes szakaszokon 70 kilométer/óra volt a sebességkorlátozás felső határa.

A BKK továbbá megjegyzi, hogy a Nagyszombat utcai kijelölt gyalogos-átkelőhely és kerékpárút-átvezetés környezeténél marad az alacsonyabb, 40 kilométer/órás sebességhatár.

Tájékoztatásuk szerint a Budapest Közút szakembereivel együttműködve az útszakasz hálózati és közterületi szerepéhez kapcsolódva határozták meg a megengedett legnagyobb sebességet, miközben szem előtt tartották a Duna-parthoz igyekvő fővárosiak és idelátogatók biztonságát, akik az alsó rakparti gyalogátkelőhelyeken keresztezik a forgalmas útszakaszt.

A sebességhatár felülvizsgálatát és módosítását többek között az indokolta, hogy az érintett útszakaszon

2019 és 2023 között összesen 51 személyi sérüléssel járó közúti közlekedési esemény történt.

Ezek közül egy halálos, 15 súlyos és 35 könnyű sérüléssel végződött. Hozzátették, hogy a turisztikai célpontok látogatóinak biztonsága érdekében is szükség volt a sebességkorlátozásra, mivel például az Angelo Rotta rakparton és az A38 Hajó környezetében fokozott gyalogosforgalom tapasztalható.

Közlésük szerint az egyes útszakaszok kapacitását a megengedett sebesség érdemben nem befolyásolja, azt elsősorban a csomópontok áteresztőképessége határozza meg, míg a gépjárművel közlekedők menetidejét városi környezetben leginkább a forgalomnagyság befolyásolja. Továbbá megjegyezték, hogy korábban is csak az éjszakai, hajnali órákban lehetett az ezt megengedő szakaszokon 70 kilométer/órás sebességgel haladni.

A BKK azt is kiemelte, a korlátozás a zajterhelést is csökkenti. Hozzátették, hogy a forgalmat a jövőben is monitorozni fogják, mérik a sebességet, ahol már életbe lépett a korlátozás, ott jelenleg is zajlanak a vizsgálatok.