Gyurcsány Ferenc odaszúrt Magyar Péternek, készülődni kezdett, és hamarosan mindent elmesél

„Készülünk. Az Orbánnal szemben álló sokaság elfelejtette a saját történetét, a saját dolgát, elfelejtette azt a kötelességét, hogy csak közösen mehet valamire. Amíg ezen nem tudunk változtatni, addig nagyobb eséllyel fogunk továbbra is vereséget szenvedni, mint hogy győzzünk” – kezdte a posztot Gyurcsány Ferenc. Emlékezetes, hogy az ellenzéki térfelet ledomináló Tisza Párt elnöke, Magyar Péter a napokban bejelentette: senkivel sem fognak össze a 2026-os választáson, és önállóan akarnak győzni.

Gyurcsány Ferenc ezután még tovább ment, és egy irodalmi hasonlattal szúrt oda Magyar Péternek.

Mi sem árul el többet az Orbánnal szemben álló sokaságról, mint, hogy saját történetének elmesélését rendre azokra bízza, akik tegnap még Orbán könyvét olvasták. Esetenként egyik-másik bekezdés szerzői is voltak. Pedig akik Wass Alberten nevelkedtek, azok soha nem fogják megérteni Márait, Bibót, Spirót vagy Esterházyt.

A DK vezetője végül azzal zárta posztját: „Igen, mi ellenzékiek voltunk már 20 éve is. Mi ellenzékiek voltunk akkor is, amikor Orbán tönkretette a köztársaságot. Nem váltogattunk, nem voltunk a vadásznak is, meg az oroszlánnak is a barátja. Mi mindig tudtuk, hogy ki a vadász. Mi az oroszlánokkal vagyunk.”

– zárta a bejegyzését Gyurcsány Ferenc.

A DK elnöke a napokban az ATV Egyenes Beszéd című műsorában is kritizálta Magyart, de a Tisza Párt vezetőjének más ellenzéki politikus is felrótta már a napokban azt, hogy kioktatja őket, miközben alig egy éve fordult szembe a NER-rel. Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő pedig azt írta pénteken: Magyar Péter szerint nagy tévedést követett el, amikor azt mondta az ATV műsorában, hogy „képviseleti demokrácia van Magyarországon, és jogállam”.