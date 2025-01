A Kutyapárt szerint Lázár János miatt vegzálta a rendőrség az egyik passzivistájukat

Előállították a rendőrök a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) egyik passzivistáját, miután szolidaritást vállalt a párt makói passzivistájával – számolt be róla az MKKP a Facebook-oldalán.

A párt makói szervezete még december 27-én tette közzé, hogy a batidai vadászkastélyhoz vezető útra felfestették a „Lázár kastélya”, valamint a „Nernia” feliratokat. Nem sokkal később kiderült, hogy a kutyapártos passzivista a MÁV munkavállalója.

Az üggyel kapcsolatban megszólalt Lázár János is. Elmondta, hogy „a politikai aktivizmusnak az a formája, amelyet munkatársunk gyakorolt, ellentétes a MÁV-csoport etikai szabályaival és évtizedes gyakorlatával, így megalapozhatta volna akár az érintett munkavállaló azonnali elbocsátását is. Külön, határozott kérésem volt, hogy ez ne történjen meg”.

Az MKKP szerint most a fentebb részletezett ügy miatt intézkedett a rendőrség.

Úgy látszik, Lázár Jánosnak szúrja a szemét, hogy makói passzivistánkkal szolidaritást vállalva az ország több pontján is tájékoztattuk az embereket, milyen messze van onnan a miniszter úr kastélya. Így tett egyik budapesti passzivistánk is, akit szombaton a rendőrök előállítottak, sőt még lakását is átkutatták, és lefoglaltak egy festékspray-t. Passzivistánk természetesen együttműködött a rendőrséggel