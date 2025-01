Megérkezett a beszámoló, így zárta a kormány az egyik nagy feladatát

Bóka János azzal kezdte a beszámolót, hogy december 31-én véget ért a magyar uniós elnökség, Lengyelország vette át ezt a pozíciót. A kormánynak és az Országgyűlésnek részletes jelentés készül, valamint a nyilvánosságnak is beszámolnak valamennyi dossziéról. November 7-én és 8-án iker-csúcstalálkozót szerveztek, az Európai Politikai Közösség ülésére és uniós találkozóra is sor került, amely Magyarország történetének legnagyobb diplomáciai eseménye volt.

Bóka János többek között felsorolta, hogy

39 formális tanácsülést tartottak, egy olyat is, amelyet Kósa Ádám az Európai Unió történetében először jelnyelven vezetett le.

14 informális miniszteri találkozó volt Budapesten,

53 Coreper-ülést vezényeltek le,

Brüsszelben 134, Magyarországon 240 rendezvény volt.

17 dossziéból kilencnél politikai megállapodás született.

Elfogadtak 19 általános vagy részleges általános megközelítést, 57 tanácsi következtetést és egy tanácsi nyilatkozatot.

Bóka János hangsúlyozta, a magyar elnökség válságos helyzetben, átmeneti intézményi időszakban, komoly politikai ellenszélben és a lojális együttműködéssel össze nem egyeztethető körülmények között dolgozott. A miniszter kiemelte a budapesti nyilatkozatot, amely a versenyképesség erősítését tűzte ki célul.

Több mint ötven szakpolitikai vitát bonyolítottak le, amelyek tartalma a versenyképesség erősítéséhez kapcsolódott. Bóka János kifejtette, a budapesti nyilatkozat konkrét elvárásokat is megfogalmaz, határidővel együtt, ilyen például az adminisztratív terhek csökkentése. A miniszter fontosnak nevezte, hogy a nyilatkozatban foglaltak végrehajtását komolyan vegyék, viszont az eddigi jelek nem annyira biztatók, például a versenyképességi iránytű bemutatása legalább egy hetet csúszik.

Történelmi jelentőségű döntés

Bóka János a másik történelmi jelentőségű döntésnek Románia, valamint Bulgária schengeni tagságát nevezte, amellyel több mint tízéves folyamat zárult le, ennek az európai mellett magyar szempontból nemzetpolitikai jelentősége is van. A cél az volt, hogy a bővítés objektív, hiteles és érdemalapú folyamat maradjon, a nyugat-balkáni országokkal sikerült újraindítani a tárgyalásokat.

Bóka János több más területet is kiemelt, többek között stratégiai jelentőségűnek nevezte a közös agrárpolitikát érintő döntést. Sikerrel működtették a „gépházat” is, levezényelték az intézményi átmenetet, valamint elfogadták az Európai Unió 2025. évi költségvetését, ez az első olyan költségvetés, amely a módosított hétéves kerettervhez illeszkedik, a megnövekedett hitelfelvételi kamatterhek miatt új rendszert vezetve be, ennek az első alkalmazási körét sikerrel vette a magyar elnökség. Bóka János megemlítette azt is, hogy hosszú idő óta először ellenszavazat nélkül fogadták el a halászati kvótákat, pedig ezek rendszerint komoly vitákat hoznak.

Bóka János végül kijelentette, hogy

karakteres uniós víziója volt az elnökségnek, amely megjelenítette, bemutatta a változás igényét, lehetőségét, valódi európai alternatívát kínálva.

A miniszter szerint fontos, hogy ezeket a vitákat a lengyel elnökség továbbvigye, ám értékelése alapján ez nem indult jól, „nem érzik szükségesnek, hogy a tagállami és elnökségi szerepet szétválasszák”. Bóka János úgy látja, a lengyelek sok mindennel foglalkoznak, amivel nem kellene, ugyanakkor sok mindennel nem foglalkoznak, amivel kellene. A tárcavezető úgy jellemezte a lengyel elnökséget, hogy az „mirelit elnökség, ki kellene venni a mélyhűtőből, és betenni kicsit a mikróba, hogy fogyasztható legyen”.

2025 a változás éve?

Bóka János 2025-ről úgy fogalmazott, hogy a változás éve lesz, amit lehetségessé tesz az amerikai elnökválasztás eredménye, a Patrióták megjelenése az Európai Parlamentben, valamint több tagállam belpolitikai folyamatai.

A miniszter közölte, lesz lehetőség a hitelességi válság kezelésére is, viszont a változás nem következik be magától. Bóka János jelezte, hogy az unió intézményeit meghatározó személyek ugyanazok, akik „meghatározó politikai felelősséget viselnek az elmúlt öt év elhibázott döntéseiért”. A változást a tagállamoknak, mások mellett Magyarországnak kell kikényszerítenie.

Több ezer rendőr, több száz felvezetés

Kovács Zoltán kiemelte, a magyar közigazgatás és szakpolitika, valamint az ezek működtetésében részt vevők megrázkódtatás, megerőltetés nélkül voltak képesek végrehajtani az uniós elnökség feladatait.

A kormánybiztos a Bóka János által elmondottakat azzal egészítette ki, hogy jóval több mint húszezer beutazás történt Magyarországra az elnökséggel összefüggésben, ami a turizmusban is értelmezhető szám. Kovács Zoltán elárulta, hogy a rendőrség állományából körülbelül 2600 járművel több mint 9 ezer személy vett részt a lebonyolításban, több mint 700 rendőri felvezetést hajtottak végre a félévben, bármilyen incidens vagy baleset nélkül. A kormánybiztos végül a költségekre kitérve közölte, 37,2 milliárd forint volt a keret, ezen belül sikerült maradni, feszesen és gondosan gazdálkodtak.

