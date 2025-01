Bombariadó van Székesfehérvár több pontján

Több helyen is bombariadó miatt ürítettek ki üzletközpontokat Székesfehérváron kedd este. A történtek után Cser-Palkovics András, a város polgármestere is megszólalt.

Kedd este, nem sokkal hat óra után bombariadó miatt ürítettek ki több székesfehérvári üzletközpontot, például a Budai úti Interspart és az Alba Plazát is. A rendőrség kivonult mindkét helyszínre.

18 óra után pár perccel telefonon kaptunk egy bejelentést, hogy a Budai úti Intersparban és az Alba Plaza-ban bombát helyeztek el. A fehérvári egységek nagy erőkkel vonultak a helyszínre és megkezdték a két üzletközpont kiürítését, mely rövid időn belül le is zajlott

– nyilatkozta Sebestyén Mária rendőrségi szóvivő az fmc.hu-nak.

Kutyás rendőröket is hívtak a bombariadó helyszíneire

A rendőrök jelenleg várják a tűzszerészeket a két helyszínre, és az üzletekbe érkező, áruval megrakott kamionokat is az épülettől távol váratják. A közösségi oldalakon többen is azt állítják, hogy a székesfehérvári Auchan és OBI is érintett.

A Fejér vármegyei hírportál beszámolója szerint kutyás rendőröket is hívtak a bombariadók helyszíneire. „A székesfehérvári Alba Plázában voltunk kedden késő délután, amikor mindenkit kitessékeltek a biztonsági őrök az épületből” – mondta egy szemtanú a lapnak.

Székesfehérvár polgármestere is megszólalt

Székesfehérvár polgármestere, Cser-Palkovics András is posztolt a bombariadóról a közösségi oldalán. „Őszintén szólva, nehéz mit gondolni arról, aki azzal szórakoztatja magát, hogy egy telefonfülkéből bombariadókat jelent be, rengeteg embernek okozva ezzel riadalmat, teljesen felesleges bosszúságot. Ez a közösséget romboló egyszerű gonoszság, amire nincs mentség” – fogalmazott a bejegyzésben.

Mint írta, teljes a bizalma a rendőreikben, akik szerinte a nyomok alapján gyorsan kézre fogják keríteni az elkövetőt, akinek ezután a törvény teljes szigorával kell szembenéznie. Hozzátette, a legjobb, amit a mostani helyzetében tehet, ha feladja magát.