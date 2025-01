Tavasztól lehet pályázni a Versenyképes Járások Programra

Szinte már szokásossá vált, hogy a közigazgatási és területfejlesztési miniszter Miskolcon indítja az évet, így nem okozott meglepetést, hogy Navracsics Tibor idén is a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei városból jelentkezett be először 2025-ben.

Köszönöm szépen ismét ezt a különös megtiszteltetést, hogy így, az év elején szólhatok önökhöz, illetve mondhatok néhány gondolatot az éppen elindult évvel kapcsolatban. Külön köszönöm elnök asszonynak, hogy ezt most már harmadszor tehetem meg. Az embernek ilyenkor két dolog jut eszébe, hogy talán a meghívóknak, a vendéglátóknak nincsen jobb ötletük, vagy talán kezdek már olyan lenni, mint a régi családi bútordarab, ami hiányzik, hogyha nincs ott a fordulónál balról, a könyök felől. Én ez utóbbiban bízom inkább, hogy talán egy kicsit családi bútordarabbá válok itt, Borsod-Abaúj Zemplén vármegyében, és ezért is fogadom el nagy örömmel mindig ezt a meghívást, ameddig tehetem, és természetesen ameddig ezt megkapom

– kezdte beszédét Navracsics Tibor.

A miniszter kifejtette, céljuk, hogy az ország minden vármegyéjében és térségében hasonló fejlettségi szintet érjenek el. Ezért azon túl, hogy „kiváló barátaim vannak itt a vármegyében, a városban” is, fontos, hogy területfejlesztési miniszterként Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében indítsa az évet.

Én magam dunántúli vagyok, mondhatjuk, hogy az ország szerencsésebb részéből érkeztem, de sok szempontból azért aki ott él vagy onnan jön, pontosan tudja, hogy legalább olyan súlyú, még ha más karakterű problémákkal is kell küzdenünk, mint önöknek itt, Északkelet-Magyarországon vagy Észak-Magyarországon, de nem kérdőjelezhető meg az, hogy Miskolc olyan központja Magyarországnak, Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye olyan térsége Magyarországnak, amely meghatározó jelentőségű a múlt Magyarországa számára, a jelen Magyarországa számára, és azon dolgozunk, hogy a jövő Magyarországa számára is az legyen

– fogalmazott a miniszter.

Navracsics Tibor ezt követően kifejtette, hogy számos olyan történelmi hőst, politikust, irodalmárt, költőt és a gazdasági élet fontos szereplőjét tudná felsorolni, aki a térségből származik, ezért nyugodtan mondhatjuk, hogy a vármegye nélkül „nem úgy beszélnénk magyarul, ahogy itt ma beszélünk”. A miniszter abban bízik, hogy a térség, a vármegye ismét a magyar gazdaság motorjává tud válni, ahogyan a II. világháború után, és ehhez a kormány minden támogatást megad.

Csaknem kétmilliárd forint rendkívüli támogatást utalhattunk ki 2024-ben azoknak az önkormányzatoknak, amelyek mindennap küzdenek a gazdasági és szociális nehézségekkel

– emlékeztetett Navracsics Tibor, majd megemlítette a csaknem egymilliárd forintnyi szociális tüzelőanyagot, amelyet a vármegye településeinek támogatásként adott az állam, és a 400 millió forintot, amelyet a tavalyi évben a vis maior alapból az itt bajba jutott önkormányzatoknak osztottak ki.

Összességében tehát ez a csaknem három és fél milliárd forint 2024-ben, amely itt a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzatokat segítette, talán érzékelteti azt, hogy a kormány számára Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye is fontos szövetséges, olyan szövetséges, akire nemcsak akkor számítunk, amikor az országnak könnyen megy, jól megy, hanem akkor is, amikor nehézségek állnak elő, és ekkor is támogatjuk ezeket az önkormányzatokat

– hangsúlyozta Navracsics Tibor.

A miniszter kiemelte, hogy 2025. január 1-jén elindult a Versenyképes Járások Program, amely most először teszi lehetővé évtizedek óta, hogy térségi szinten megfogalmazott projektekhez nyújtsanak támogatást.

Sok járás esetében olyan összegű támogatást, amely egyébként nem lenne lehetséges, hiszen 250 millió forint értékben a költségvetés áll helyt ezekért a fejlesztésekért és ezekért a fejlesztési projektekért. És ez Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye esetében a járások túlnyomó többségét jelenti

– részletezte a miniszter.

Navracsics Tibor a támogatás kapcsán hangsúlyozta, hogy a feladat az lesz, hogy a polgármesterek, a közösségek közösen fogalmazzák meg a projekteket, amelyek a térséget a településalapú fejlesztési politika mellett a térségalapú fejlesztési politikával is gazdagítják. Hangsúlyozta, hogy pont Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyében lát jó példákat erre a gondolkodásra, mert a térségben már jelenleg is működik egy olyan, a vármegyei önkormányzat által létrehozott pályázati menedzsment, egy területfejlesztési cég, amely már az előző években is nagyon hasznos és fontos projekteket tudott megvalósítani.

Jó esélyünk van tehát arra, hogy amikor ezek a pályázati kiírások megjelennek a tavasz folyamán, akkor a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei önkormányzatok és térségek a vármegyei önkormányzat vezetésével és a kormányhivatal segítségével összehangoltan és jó programokat tudnak végrehajtani

– összegezte Navracsics Tibor.

