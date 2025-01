A Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke elárulta, a magyar fél információkat kért az amerikaiaktól a szankcionálási ügyben

Vadai Ágnes a Nemzetbiztonsági Bizottság ülésével kapcsolatban Facebook-oldalán jelezte, hogy „Rogán Antal kitiltásáról és a katonai titkaink ellopásáról szerettem volna kérdezni a titkosszolgálatokat felügyelő minisztert. Rogán Antal nem érkezett meg a bizottság ülésére, elküldte helyette az államtitkárát és néhány titkosszolgálati embert”.

Személyesen Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető vezetésével zártak ki a bizottság üléséről

– közölte a Demokratikus Koalíció képviselője, aki többek között arról érdeklődött volna, hogy milyen ügybe keveredett a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter, ami alapján amerikai szankciós listára került.

A magyar fél információt kért az amerikaiaktól

Sas Zoltán, a Nemzetbiztonsági Bizottság jobbikos elnöke Facebook-oldalán közölte, annyit megoszthat, hogy „a hazai titkosszolgálatok felvették a kapcsolatot az Amerikai Egyesült Államok illetékes szerveivel”.

Megállapították, hogy az úgynevezett szankciós listára az USA jogrendszere szerint kerülnek személyek, ez így történt ebben az esetben is. A magyar fél azt kérte amerikai partnerétől, hogy ha rendelkezésére áll olyan információ, amely a döntést alátámasztja, akkor azt adja át, de ilyet az amerikai fél nem tudott átadni

– árulta el Sas Zoltán, hozzátéve: „A szolgálatok jelzése alapján ugyanakkor érzékelhető egy olyan folyamat, amelynek több olyan szereplője is van, akik a nemzetközi térben is beazonosíthatók. Ezek a szereplők igyekeznek már most, még az új amerikai adminisztráció hivatalba lépése előtt beárnyékolni az amerikai–magyar kapcsolatokat, és azok hatékonyságát nehezíteni.”