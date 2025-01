Október végén indította a kormány „Magyarország meg tudja csinálni” címmel az új gazdaságpolitikáról szóló, sorban a 14. nemzeti konzultációját, amelyre az eredeti határidő szerint 2024. december 20-áig lehetett papíralapon vagy digitális platformon keresztül szavazni. Hidvéghi Balázs államtitkár közlése szerint 1 350 690-en válaszoltak a kérdésekre, amelyek a gazdaságpolitika, a kis- és közepes vállalkozások támogatása, a béremelés és lakhatás kérdéskörét, illetve a 13. havi nyugdíjat is érintették.

A mostani 11 különböző kérdésre 95 és 99 százalék közti arányban érkeztek a kormány gazdaságpolitikai álláspontját megerősítő válaszok. Hidvéghi Balázs szavai szerint

ez az egyik legsikeresebb nemzeti konzultáció a részvétel tekintetében.

Lapunk kérdésére azzal magyarázta, hogy bár az eggyel korábbi konzultációhoz képest kevesebben küldtek vissza válaszokat, akkor meghosszabbították a válaszadás lehetőségének határidejét, most azonban nem, mert még a költségvetés elfogadása előtt le akarták zárni. Kérdésünkre az sem derült ki, hogy végül mennyibe került a 14. nemzeti konzultáció lebonyolítása. A törvényi előírásoknak megfelelően később azonban ígérete szerint közölni fogják a pontos számokat.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda tavaly szeptemberben a Nemzeti Kommunikációs Hivatal által egy nettó 4,7 milliárd forintos keretszerződést írt alá Balásy Gyula cégeivel, a New Land Media Kft.-vel és a Lounge Design Kft.-vel. A december 20-án zárult tájékoztatásra kötött szerződés hivatalosan

Európa jövőjét érintő nemzetközi és hazai színtéren történő kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok ellátását,

valamint az állampolgárok életét kiemelten érintő kormányzati döntésekkel kapcsolatos feladatok ellátását jelenti.

Szinte pontosan annyian szavaztak az európai parlamenti választáson a Tisza Párt listájára (1 352 699-en), mint ahányan most visszaküldték a nemzeti konzultációs íveket, és 697 ezerrel kevesebben, mint a Fidesz listájára, azaz a magszavazókat sem sikerült megszólítani. Ennek fényében is tekinthető-e sikeresnek a konzultáció? – hangzott el a kérdés. Hidvéghi szerint azonban a konzultáció nem egy választás, hanem két választás közti időszakban egy véleménynyilvánítás konkrét ügyekben, a számokat illetően pedig azért beszélt példátlan sikerről, mert például volt a brüsszeli bizottságnak meg a francia kormánynak is konzultációja, ott azonban csak néhány tízezer válasz érkezett.

A konzultáció nyomán már januártól meg is kezdődött az intézkedések végrehajtása:

a kkv-szektor támogatására elindult a Demján Sándor Program 1400 milliárd forint biztosításával,

a hároméves béremelési program, első lépésként egy 9 százalékos emeléssel, illetve

a fiataloknak szánt munkáshitel (4 millió forintos, kamatmentes hitel 26 éves korig).

A SZÉP-kártya már felhasználható lakásfelújításra,

továbbra is lesz 13. havi nyugdíj, amely februárban érkezik,

a családi adókedvezmény megduplázása, júliustól 50 százalékkal, majd 2026 januárjától újabb 50 százalékkal,

megvédik a magyarokat az illegális betelepüléstől.

Hidvéghi Balázs arra nem tudott válaszolni, hogy a 2025-ös évben lesz-e újabb nemzeti konzultáció.

(Borítókép: Hidvéghi Balázs 2025. január 15-én. Fotó: Mult Roland / Index)