Orbán Viktor január 20-án a magyar EU-elnökség eredményeit értékelő konferencián tart előadást Budapesten, így nem lesz ott Donald Trump beiktatásán – tudta meg az Index Havasi Bertalantól, a miniszterelnök sajtófőnökétől.

Donald Trumpot a tavaly november 5-i elnökválasztáson választották meg ismét az Egyesült Államok elnökévé, miután 312 elektori szavazattal legyőzte kihívóját, Kamala Harrist, a Demokrata Párt jelöltjét. Nem sokkal később már fel is merült, hogy Orbán Viktor részt vesz-e szövetségese beiktatásán.

A december 12-i Kormányinfón Gulyás Gergely az ATV kérdésére elárulta, hogy nincs tervben a magyar miniszterelnök beiktatáson való részvétele, és rámutatott, hogy az amerikai elnöki beiktatásokon általában nem szoktak külföldi vezetők részt venni. „Nem tudunk arról, hogy Trump elnök ezen változtatni akarna” – tette hozzá.

Bár az eddigi szokások szerint az amerikai elnökök valóban nem hívtak külföldi vezetőket beiktatási ceremóniájukra, Donald Trump most kivételt tett. A The Guardian a napokban arról írt, hogy

Donald Trump olyan európai jobboldali vezetőket hívhat meg a Fehér Házba, mint Giorgia Meloni olasz vagy Orbán Viktor magyar miniszterelnök.

Mindez nem meglepő, hiszen az olasz miniszterelnök a múlt héten találkozott Trumppal egy vacsorán a megválasztott elnök mar-a-lagó-i otthonában. A republikánus ekkor arról beszélt, hogy mennyire csodálja Giorgia Melonit. „Ez nagyon izgalmas. Egy fantasztikus nővel vagyok itt. Ő tényleg viharszerűen hódította meg Európát” – jelentette ki a politikus, aki Orbán Viktorról is többször nyilatkozott pozitívan.

A lap úgy értesült, hogy Trump a meghívók kiküldésekor előnyben részesítette a szélsőjobboldali, populista politikusokat a szociáldemokratákkal és balközép európaiakkal szemben, így egyáltalán nem biztos, hogy Keir Starmer munkáspárti miniszterelnököt is meghívják az eseményre. Úgy tudni, felszólították Starmer csapatát, készítsenek elő egy arculatmentő választ, ha a brit miniszterelnök mégsem kerülne fel a vendéglistára.

200 ezer ember megjelenésére számítanak

A BBC arról ír, hogy a helyi és szövetségi tisztviselők mintegy 200 ezer ember megjelenésére számítanak Washingtonban, akik között lehetnek Trump támogatói és tüntetők is. Számos amerikai szenátor és kongresszusi képviselő is részt vesz majd, valamint a hivatalba lépő kormányzat vendégei.

Trump, Vance és családtagjaik után a legfontosabb résztvevők a leköszönő elnök és alelnök lesznek. Ez azt jelenti, hogy Biden elnököt és Kamala Harris alelnököt – aki a novemberi választásokat elvesztette Trumppal szemben – házastársaikkal, Jill Bidennel és Doug Emhoff-fal együtt láthatjuk majd.

A korábbi elnökök és first ladyk is gyakran szerepelnek a vendéglistán. Idén várhatóan George és Laura Bush, valamint Barack Obama is ott lesz, bár a hírek szerint Michelle Obama nem vesz részt az eseményen.

Természetesen számos külföldi vendégre lehet számítani. Giorgia Meloni egy január 9-i sajtótájékoztatón erősítette meg, hogy meghívták a beiktatásra. Az olasz miniszterelnök elmondása szerint mindenképp elmegy a ceremóniára, ha ideje engedi. „Örülnék, ha ott lehetnék” – jelentette ki.

Amennyiben az olasz miniszterelnök jelen lesz, biztosan nem ő lesz az egyetlen európai szélsőjobboldali személyiség: Éric Zemmour, az idegengyűlöletéről ismert egykori francia elnökjelölt csütörtökön közölte, hogy elmegy a beiktatásra.

Állítólag jelen lesz a brit Nigel Farage, a francia Éric Zemmour, a holland Geert Wilders és a belga Tom Van Grieken is.

Javier Milei argentin elnök neve is szerepel a meghívottak között. Hivatala már tavaly decemberben megerősítette, hogy a politikus kapott meghívót. Az elnök szóvivője akkor azt mondta, hogy Milei tervei szerint részt is vesz az eseményen.

Valószínűleg jelen lesz az eseményen Jair Bolsonaro brazil exelnök is, aki az X-en jelentette be, hogy Donald Trump meghívta a ceremóniára. A szélsőséges politikus kijelentette, hogy „megtiszteltetésnek veszi a meghívást”, ügyvédje pedig már kérte a brazil legfelsőbb bírót, hogy adják vissza az útlevelét. Az utazásra feljogosító dokumentumát tavaly februárban kobozták el, miután a brazil hatóságok vádat emeltek ellene államellenes bűncselekmény miatt.

Donald Trump csapata Pekingbe is postázott meghívót, azonban sajtóinformációk szerint Hszi Csin-ping nem vesz részt az eseményen. Úgy tudni, a kínai diktátor egy magas rangú tisztviselőt küld majd maga helyett, valószínűleg az alelnököt vagy a külügyminisztert.

(Borítókép: Donald Trump és Orbán Viktor Mar-a-Lagóban 2024. július 11-én. Fotó: Fischer Zoltán / MTI)