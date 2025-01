Hamarosan bíróság elé áll a kisfiút bántalmazó karateedző

Február 26-ra tűzte ki a Szolnoki Járásbíróság a tavaly nyáron a szolnoki kalandparkban egy nyolcéves kisfiút súlyosan bántalmazó karateedző ellen indult büntetőeljárás előkészítő ülését – tudta meg a Mandiner.

Az ügyészség októberi közleménye szerint a Szolnoki Járási Ügyészség védekezésre képtelen személy sérelmére elkövetett, maradandó fogyatékosságot okozó súlyos testi sértés bűntettének kísérlete és kiskorú veszélyeztetésének bűntette miatt emelt vádat egy karateedzővel szemben, aki idén nyáron egy gyerektáborban felrúgta a rábízott 8 éves kisfiút.

A. Tibor egy gyermektábor vezetőjeként négy gyermekfelügyelővel együtt 2024. július 11-én a szolnoki kalandparkban 38 gyermeket táboroztatott. A bántalmazás azt követően történt, hogy a sértett kisfiú összeveszett egy másik gyerekkel, és leült a földre sírni. Ekkor a vádlott odalépett a kisfiúhoz, és felszólította, hogy hagyja abba a sírást. Miután a gyermek ennek nem tett eleget, a hóna alá nyúlva felállította, és a közelben lévő futópálya közepére kísérte azért, hogy megfenyítse.

A küzdősportban jártas vádlott kézzel megfogta a gyermek vállát, a föld felé tolta, és a fiú lábait hátulról, nagy erővel kirúgta. A fiú az egyensúlyát elveszítve a kezét, majd a fejét a futópályába ütötte.

Ezzel azonban nem ért véget a bántalmazás, mivel ezt követően, amikor a gyermek sírt és a futópályán fekve maradt, A. Tibor ellépett tőle, és azt a kijelentést tette, hogy „hisztizzél, hisztizzél, ahogy a kislányok szoktak”, majd kézzel a futópályáról álló helyzetbe rántotta. Ezt követően egy vizespalack is előkerült, és az edző többször is a kisfiú arcába locsolta a vizet, miközben azt mondta: „Mi van, kislány vagy? Sírjál!”, majd a fejét hátrahajtva arra is vizet öntött, amit a táborban részt vevő gyermekek is láttak.

Nem ismerte el a bűnösségét

Ocsovai Ágnes, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Főügyészség szóvivője tavaly szeptemberben arról számolt be, hogy a gyanúsított nem ismerte el a bűnösségét a folytatólagos kihallgatása közben.

Tagadta, hogy bármilyen – akár pszichikai, akár fizikai – sérelem okozására kiterjedt volna a szándéka

– fogalmazott az ügyész.

A bántalmazásra még Orbán Viktor is reagált. A miniszterelnök szerint tűrhetetlen az, ami történt, és következményekért kiált. Mint mondta, nem fordulhat elő olyan, hogy egy felnőtt gyereket bántson, a kormánynak pedig az a dolga, hogy aki nem tud ennek a felelősségnek megfelelni, az ne szervezzen tábort.

A NANE Egyesület bántalmazott nőknek és gyermekeknek szóló segélyvonala ingyenesen hívható (H., K., Cs., P. 18:00–22:00, K. 8:00–12:00, Sze. 12:00–14:00) a 06-80-505-101-es telefonszámon. További információ az egyesület segélytevékenységeiről a nane.hu oldalon található.