A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint eredményes pályázati eljárást követően új egészségügyi intézményvezetőket nevezett ki Magyarország több kórházában is Pintér Sándor belügyminiszter. Bár a Magyar Orvosi Kamara szerint a kórházak helyzete tarthatatlan és a folyamatos adósságspirálból nem látszik a kiút, némi enyhülést hozhat az új vezetők személye.

Az eredményes pályázati eljárást követően Pintér Sándor belügyminiszter január 15-ei hatállyal egészségügyi intézményvezetőket nevezett ki – közölte a tárca pénteken az MTI-vel.

A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a Nyírő Gyula Országos Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet élére Ézsi Robin Gábort nevezte ki a tárcavezető.

A Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórházat Óváry Csaba, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórházat Zsákai Zsolt, a Heves Vármegyei Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézetet Stankovics Éva, a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórházat Lippai Norbert vezeti.

Mindeközben a Magyar Orvosi Kamara (MOK) arról számolt be, hogy a kórházak magas adósságához az orvosi ellátások valós költségeit meg sem közelítő állami támogatás vezetett. A fennálló pénzhiány miatt az intézményekből betegeket kell elküldeni, vagy az ellátást kell korlátozniuk. A kamara felhívta a figyelmet arra, hogy egészségügy az állam működésének egy fontos alapja, a jelenlegi helyzet viszont tarthatatlan.

Tavaly nyáron többször is foglalkoztunk a magyar kórházak tarthatatlan finanszírozási problémáival, amelyek egyenesági következménye, hogy megkezdődtek az elbocsátások is. Ezt próbálja most – nomen est omen – orvosolni a Belügyminisztérium.