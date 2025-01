Folytatódik a hideg, borult idő

Vasárnap hajnalban borult, párás, helyenként ködös lesz az idő. Néhol kialakulhat szitálás, ónos szitálás, esetleg hószállingózás. A légmozgás gyenge marad. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet mínusz 6 és 0 fok között alakul − tájékoztatott a Hungaromet.

Napközben túlnyomóan borult, párás idő várható, legfeljebb a magasabban fekvő helyeken lehetnek szakadozások a felhőzetben, és pár órás napsütés. Néhol kialakulhat jelentéktelen mennyiségű ónos szitálás, szitálás. Emellett gyenge marad a légmozgás.

A legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 2 és plusz 3 fok között valószínű. Veszélyes időjárási jelenség nem várható, fronthatás továbbra sem terheli az arra érzékenyek szervezetét.

Európában több veszélyes időjárási jelenséget is megfigyeltek

Szombaton a Hungaromet Facebook-oldalán írta, hogy az elmúlt 24–36 órában (míg a szárazföld nagy része a rétegfelhőzet uralma alatt állt) a hatalmas nyomástól északra csak úgy repesztenek a ciklonok és azok frontjai nyugatról kelet felé. Egy ilyen gyorsan mozgó légörvény haladt át pénteken a skandináv országok fölött, s okozott rövid, ám ottani mércével is komolynak számító szélvihart: mind Norvégiában, mind pedig Svédországban sokfelé meghaladták a legerősebb széllökések a 100-120 kilométer/órát, sőt nem volt ritka a 150-160 kilométer/óra fölötti orkán sem − még síkvidéken sem (Norvégia magaslatain, az 1894 méteren fekvő Juvvasshoe állomásán 201 kilométer/órát is regisztráltak).

A Gabri névre keresztelt mediterrán ciklon pedig heves záporokat, zivatarokat okozott csütörtökön és pénteken is Afrika északi partjainál, valamint Olaszország déli és középső részén. A zivatarok egyrészt felhőszakadásokkal is jártak, illetve erősen viharos, orkánerejű széllökések is előfordultak környezetükben. Szicíliában például péntek délután egy kiterjedt, az egész szigetet érintő zivatarlánc haladt át, ennek mentén a szigeten tornádót is megfigyeltek.

Az „olasz csizma orrát” alkotó Calabria régióban, valamint Szicíliában ma is piros figyelmeztetés van érvényben – kiemelten a rövid idő alatt lehulló igen nagy mennyiségű csapadék esélyére vonatkozóan.

Ha időjárás, akkor is Index!

