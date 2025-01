Jogszerűen járt el Biró Ferenc, az Integritás Hatóság elnöke, amikor nem tüntetett fel egy kéthektáros birtokot és egy házat a vagyonnyilatkozatában, mert a Hatóság elnökére is vonatkozó jogszabály szerint az életvitelszerűen használt ingatlannal így kell eljárni – derítette ki az Átlátszó.

Mint arról beszámoltunk, a Központi Nyomozó Főügyészség jelentős értékre elkövetett hűtlen kezelés és hivatali visszaélés miatt gyanúsítottként hallgatta ki az Integritás Hatóság (IH) elnökét, Biró Ferencet, aki a gyanú szerint többek között két autót is bérelt a szervezet számlájára, az egyiket a felesége magáncélra használta, ezzel mintegy 14 millió forint vagyoni hátrányt okozva az IH-nak.

Az elnök panasszal élt a gyanúsítás ellen, szerinte az megalapozatlan, és úgy véli, csak a szervezet ellehetetlenítése a cél – az ő személyén keresztül.

Tényleg az övé a solymári ingatlan, de nem kellett beszámolnia róla

Az Átlátszó most a birtokába került tulajdonlap és az Integritás Hatóság megerősítése alapján azt írja, hogy – a Hatóság elnökére is vonatkozó – 2022-es jogszabály előírja, hogy „nem kell feltüntetni azt az ingatlant, amelyet a nyilatkozatot adó, illetve családtagja életvitelszerűen vagy tartós jelleggel lakhatás céljából használ”, azonban minden további ingatlanról már be kell számolni – és arról, hogy ez ne így történt volna, egyelőre nincsenek információk.

A lakhely kihagyását engedő kitétel (sok más enyhítés mellett) 2022-ben került bele a jogszabályba.

Az Átlátszó kérdésére az Integritás Hatóság azt közölte, hogy valóban ott lakik a hatóság elnöke és családja, ezért nem szerepeltették ezt az ingatlant Biró vagyonnyilatkozatában. Ugyanakkor a lap megjegyezte:, hogy az Integritás Hatóság etikai kódexe szerint „nem csak feddhetetlennek kell lenni, annak is kell látszani”, és nem biztos, hogy a korrupció ellen küzdő szervezet vezetőjének esetében a feddhetetlenség látszatának megőrzését jól szolgálta a legnagyobb értékű ingatlan kihagyása a vagyonnyilatkozatból.

Korábbi sajtóhírek szerint egyébként az Integritás elleni vizsgálat a szervezet vezetője miatt indult, aki magánéleti célokra használta a hatóság pénzügyi forrásait, de nem ez az első eset, hogy gyanús ügyekbe keveredett. Erről bővebben ebben a cikkünkben írtunk.

(Borítókép: Biró Ferenc, az Integritás Hatóság (IH) elnöke 2025. január 17-én. Fotó: Papajcsik Péter / Index)