Az ügyészség által ismertetett vádirat szerint az elkövető 2024-ben, a IV. kerületben, a Megyeri út és a Külső Szilágyi út közötti erdős területen egy sátorban lakott. A 2024. április 6-áról 7-ére virradó éjjel felkereste őt sátrában az – ugyancsak hajléktalan – ismerőse, egy férfi, aki ott akart aludni.

A nő azonban ezt nem engedte meg, lábainál fogva kihúzta a sértettet a sátorból, mire a férfi kihívóan kétszer meglökte őt.

Ekkor a vádlott feldühödött, elővett egy bicskát és közepes erővel megszúrta a hátrafelé forduló sértett nyakát.

A megtámadott ki akarta venni a nő kezéből a bicskát, aki kis erővel ismét a férfi feje felé szúrt, megsebesítve a homlokát. A sértett végül kicsavarta a bicskát a terhelt kezéből, aki az erdő felé futva elmenekült a helyszínről, majd a fővárosi rendőrök 2024. április 6-án délután fogták el.

A sérült férfi a Megyeri úton egy arra haladó gépjármű vezetőjétől segítséget kért, aki értesítette a mentőket. A sértett a nyakán súlyos sérülést szenvedett, és az elkövetési eszközre, az erőbehatás nagyságára és a támadott testtájékra tekintettel fennállt az életveszélyes, halálhoz is vezethető sérülés bekövetkezésének reális esélye is. A vádirat szerint csak a véletlennek tudható be, hogy nem történt nagyobb baj.

A Fővárosi Főügyészség a letartóztatásban lévő támadót emberölés bűntettének kísérletével vádolja, és vele szemben börtönbüntetés kiszabását, továbbá azt is indítványozta, hogy a bíróság állapítsa meg, hogy a vádlott nem bocsátható feltételes szabadságra. A cselekmény ugyan kísérleti szakban rekedt, ez azonban nincs kihatással a büntetési tételre, amely ebben az ügyben 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztés lehet – írták a közleményben.