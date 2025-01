Friss híreket közölt a Mol a gárdonyi üzemanyag-szivárgás ügyében

2024 szeptemberében észlelte először a Mol a Százhalombatta és Pécs közötti, 190 kilométer hosszú termékvezetékén az üzemanyag-szivárgást, majd október 16-án Gárdony külterületén megtalálták a meghibásodást, a Géza fejedelem út és az Almafa utca kereszteződésénél.

A rendszert akkor a Mol haladéktalanul leállította, és az alig 10 centiméteres repedés okozta meghibásodást két napon belül kijavította. Az elszállított földből és a munkagödörből folyamatosan mintákat vettek, a szennyezett föld szakszerűen, veszélyeshulladék-lerakóba került. A hatósági eljárás keretében a szennyezés mintegy 200 méteres körzetében lévő fúrt kutakból is történt vízmintavétel: „ezeknek az eddigi eredményei biztatóak” – húzta alá a forrásunk.

Azonban az Index úgy értesült, hogy bár szénhidrogént egyetlen esetben találtak határérték feletti mennyiségben, a vizsgálat kiderítette, hogy a kutakban lévő víz a magas nitrit-, nitráttartalom, valamint egyes esetekben az E. coli jelenléte miatt fogyasztásra alkalmatlan.

Most az olajipari vállalat közleményben számolt be a csőtörés következményeinek felszámolási munkálatairól. Az MTI szerint leszögezték, hogy eddigi vizsgálatok alapján a szennyeződés 50 méteres területen mutatható ki, és nem jelent veszélyt a halastóra vagy a Velencei-tóra.

Reagáltak az Index információira is, és kifejtették, hogy emellett a vizsgálatok arra is fényt derítettek, hogy a környéken, az egyébként engedély nélkül fúrt kutakban lévő víznek valóban magas a nitrit- és a nitráttartalma, valamint egyes kutakban az E.coli is jelen van, így fogyasztásra nem alkalmasak, de ez nincs összefüggésben a csőrepedéssel. Ennek ellenére a Mol több raklap, összesen 12 ezer liter palackos Fonte Natura vizet és lajtos kocsit biztosított, jelenleg pedig IBC-tartályból biztosítja az ivóvizet.

A Mol beszámolt arról is, hogy a káreseménnyel érintett ingatlanon kívül öt fúrt kút esetében volt kimutatható szénhidrogénre utaló szennyezés, ezek azonban nincsenek összefüggésben a káreseménnyel, hiszen a laboratóriumi vizsgálatok kimutatták, hogy más az összetételük, de volt olyan eset is, ahol kenőolaj-szennyezést mutattak ki, ami nem található az érintett vezetékben. Ennek kivizsgálása az illetékes hatóság feladata.

Február végéig fognak tartani a munkálatok

A közleményben bejelentették, hogy a Mol február 28-ig fejezi be a tényfeltárást, és az eredmények alapján kidolgozza a végleges műszaki beavatkozási tervet a szennyezettség teljes körű és hatékony kezelésére. A beavatkozási tervet ellenőrzésre és jóváhagyásra megküldi az illetékes hatóságnak, és ahogy eddig is, tájékoztatja az érintetteket.

A vállalat azt is ismertette, hogy eddig 32 furatot mélyítettek le, amelyekből 19-et szénhidrogén kinyerésére használnak, a többinél pedig a talajvíz minőségét ellenőrzik a terület peremén.

A szakemberek több műszakban dolgoznak folyamatosan

A Mol kifejtette, hogy szakembereik napi 500-600 liter szennyezett anyagot távolítanak el a területről, és a kármentesítés során eddig mintegy 1600 tonna szennyezett talajt szállítottak el. A szakemberek több műszakban dolgoznak az 50 méter sugarú körben lehatárolt területen, ahol 22 kutatófúrást végeztek, amelyek közül 11 mutatott szénhidrogén-szennyezést.