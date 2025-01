Ma még nem adhatjuk gyermekünknek az Orbánviktor nevet, de Musztafára vagy Hirotóra keresztelhetjük

Mintegy 551 névkérelemről – 229 férfi, és 322 női név sorsáról – kellett dönteniük 2024-ben a Nyelvtudományi Kutatóközpont szakembereinek. A 24.hu utánajárt mik voltak idén a tendenciák és a kuriózumok.

A lapnak Raátz Judit tudományos főmunkatárs elmondta, hogy a gyereket váró szülők egyre gyakrabban nyújtanak újonnan bejegyezhető keresztnévre vonatkozó névkérelmet, azonban a többség olyan nevet választott, amelyet nem engedélyeztek: 551 névből mindössze 66 új név vált bejegyezhetővé.

Az, hogy ilyen kevés név felelt meg a szabályoknak, részben annak köszönhető, hogy kizárólag a magyar helyesírás szabályai lehet elfogadni egy nevet, ám a kérelmek többsége idegen helyesírással írt névre vonatkozott, úgy mint a Carlos, a Mattihas, az Entony, az Antony, a Conor, a Connor, a Sophia, a Maya és az Aysa. De megjelent többször a Kéthy és Kéty alak, illetve a Hercegh, a Judith, az Emily és a Pierre is. Ráadásul, mint azt Raátz Judit elárulta, a kérelmezők több kört is futnak egy-egy névvel, van, hogy fél éven belül újra az asztalukra kerül valami.

Divat lett a szanszkrit és a perzsa

De annak is meg lehet az eredménye, ha valaki elég kitartó, vagy jól érvel: a Lackó névvel többször próbálkoztak, és bár korábban nem javasolták bejegyzésre, egy család azzal érvelt, hogy az családnévként korábban önállóan is élt, így a bizottság végül jóváhagyta a nevet. Azóta már meg is született Magyarország első – hivatalosan is – Lackója.

Az új trendről is beszélt a főmunkatárs, tapasztalatai szerint már nem mennek a skandináv nevek, ezzel szemben sok héber, görög, török, perzsa, szanszkrit és szláv eredetű névre vonatkozó kérelem érkezett hozzájuk. De feltörekvőben vannak a japán nevek is, főként mangafigurákról próbálták elnevezni gyerekeiket a szülők, de szerencsére nem ment át sem az Aizen, a Bleach című anime főgonosza után, sem a Dovahkiin vagy a Goten a Dragon Ballból.

Vannak olyan külföldi nevek, amelyek átmentek a szűrőn, úgy, mint a japán női: Hime azaz „hercegnő”, vagy a szintén japán férfi: Hirotó vagy Hideki. De már lehet valaki nőként Nármin vagy Öjkü, a férfi török és perzsa nevek közül adhatja valaki a Musztafa Arszalan és Meszut neveket. De lehet valakinek magyarként szankszkrit neve is: nőként Számtitá vagy Ánándá, férfiként pedig Sankar. Aki inkább a különleges héber neveket kedveli, az lehet Nira nőként, ha férfi az illető, akkor pedig Eldád. A szláv férfinevek közül a Jovánt, a Milászt és a Miroszlávot lehet választani.

Raátz Judit 2024 legbizarrabb kérelméről is beszámolt a 2023-as Szentistván után, tavaly az Orbánviktor keresztnevet szerette volna bejegyeztetni, de ez sem ment át a szűrőn.