Ismét összeült a kormány, fontos döntést hozhatnak

Tuzson Bence igazságügyi miniszter a közösségi médiában jelentette be, hogy szerdán délelőtt ülésezik a kormány. Reggel Orbán Viktor miniszterelnök jelentkezett azzal, hogy hamarosan beszámol valami „jó hírről”.

Kormányülés – kezdünk – derült ki Tuzson Bence igazságügyi miniszter Facebook-oldaláról. MInt ismert, szabadsága után Orbán Viktor miniszterelnök kedden közösségi oldalán emlékeztetett arra, amit hétfőn a XXI. Század Intézet és a Mathias Corvinus Collegium közös konferenciáján is elmondott: „a magyar gazdaság új korszaka kezdődött el”.

A kormányfő kedden Pozsonyba utazott, hogy munkaebéd keretében tárgyaljon Robert Fico szlovák kormányfővel. A megbeszélés legfontosabb témája Magyarország és Szlovákia energiabiztonsága az ukrajnai gáztranzit leállítása után.

Szerda délelőtt a miniszterelnök a Facebookon jelentkezett azzal, hogy hamarosan beszámol valami „jó hírről”.

Orbán Viktor miniszterelnök szombaton pedig Belgrádban is tárgyalt Alekszandar Vucsics szerb államfővel. A munkalátogatás legfontosabb témája a két ország, illetve a térségünk energiaellátásának biztonsága volt, amelyet az elmúlt időszakban több súlyos kihívás is ért. A miniszterelnök a minap egyébként Kaszim-Zsomart Tokajev kazah elnökkel beszélt telefonon, aki meg is hívta az országába.