Reagált az ellenzék a bombariadóra, a kormány és Oroszország szerepét fejtegetik

Mint írtuk, csütörtök reggel több magyar iskolát is kiürítettek bombariadó miatt. A rendőrség tájékoztatása szerint a fenyegetés országosan már több mint 240 intézményt érintett, jó hír, hogy az eddig átvizsgált épületekben nem találtak robbanószert. Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, hogy folyamatos kapcsolatban van Pintér Sándor belügyminiszterrel, a kormány az érintett intézmények biztonságát megerősíti, a bombariadók hátterét felderíti.

A fenyegetéssel kapcsolatban az ellenzéki politikusok is megszólaltak, különösen a kormány felelősségét, valamint Oroszország esetleges szerepét hangsúlyozták.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke a kormány felelősségét, Gyurcsány Ferenc és Dobrev Klára, a Demokratikus Koalíció politikusai a gyermekek biztonságának elsődlegességét emelte ki. Szabó Tímea a Párbeszéd – Zöldek képviseletében óvatosságra intett, miközben Tompos Mártonhoz hasonlóan emlékeztetett a jelenlegi magyarországihoz nagyon hasonló csehországi, szlovákiai és bulgáriai akciókra, amelyek elkövetésével Oroszországot gyanúsítják.

Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke 11 pontban reagált az esetre a Facebookon. Az ellenzéki politikus hangsúlyozta, hogy minden helyzetben, így most is a gyerekek és az intézményekben dolgozók biztonsága a legfontosabb szempont. „Mélységesen elítéljük, bárki is áll az összehangolt félelemkeltő akció mögött” – írta, miközben az Orbán-kormány több felelősségi körére is rátért. „A mostani fenyegetés egy újabb jel arra, hogy Orbán Viktornak fel kell hagynia a bukott diktátorok, bűnözők befogadásával és más országok belügyeibe való beavatkozással” – intézte felhívását a miniszterelnöknek Magyar Péter.

Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke is a közösségi oldalán jelentkezett a bombariadóval kapcsolatban. „Egyik oldalról nyilvánvaló gazember, aki ezt csinálja, és ezzel majd még kell foglalkozni, de a legelső, hogy a gyerekeket biztonságban kell tudni”. Dobrev Klára, a DK EP-képviselője elárulta, ő is rohant a gyermekéért, „még viccelődve emlékeztettük egymást a barátnőmmel, hogy anno iskolás korunkban nálunk is volt bombariadó”. „De ez most más!” – írta, megjegyezve, hogy már egy más világ, amikor a 8-10 éves gyerekek hallják és látják a háborúról, támadásokról szóló híreket. „Legyen átkozott, aki ezt tette!” – tette hozzá.

Szabó Tímea és Tompos Márton Oroszország akcióira emlékeztetett

Szabó Tímea, a Párbeszéd – ZÖLDEK ügyvezető társelnöke mindenkit óvatosságra és higgadtságra intett, mielőtt bárki elhamarkodott következtetéseket vonna le a tömeges bombariadókkal kapcsolatban. „Azt viszont tudhatjuk, hogy akárki is volt, a Fidesz biztosan profitál ebből megint, hiszen van új ellenség, lehet hergelni, jön az »össze kell zárni«, fegyverkezni kell” – írta az ellenzéki politikus a Facebookon. Hozzátette, hogy „korábban Csehországban, Szlovákiában és Bulgáriában is történt hasonló incidens, ott a titkosszolgálatok nem találtak bombát, többen Oroszország zavarkeltési kíserletét sejtették a riadók mögött”. Megjegyezte, hogy Óbuda-Békásmegyer önkormányzata segít a gyerekek elhelyezésében, megnyitották számukra az Óbudai Kulturális Központot és a Fő téri Esernyős rendezvénytermét is.

Tompos Márton, a Momentum elnöke a Facebookon jelentette be, kezdeményezi a nemzetbiztonsági bizottság összehívását a csütörtöki bombafenyegtések miatt, ugyanis tavaly hasonló esetek történtek Csehországban és Szlovákiában, amik mögött az oroszok húzódtak. „A kezdőmondat szó szerint ugyanaz, a tartalom hasonló: úgy hangzik, mintha radikális iszlamisták írták volna, utalva az adott ország kormányának – szerintük – iszlámellenes tevékenységére. Csakhogy van egy kis bökkenő: a titkosszolgálati jelentések szerint Moszkva állt az egész mögött. Erről Michal Koudelka, a cseh titkosszolgálat főnöke beszélt. Azért, hogy kiderüljön az igazság, kezdeményezem a Nemzetbiztonsági Bizottság mielőbb összehívását Sas Zoltán elnöknél. Az ülésen pedig személyesen is részt fogok venni” – fogalmazott.

Az MMM félelemkeltéstől tart, a Jobbik hatalomátvételre készül

A Márki-Zay Péter vezette Mindenki Magyarországa Mozgalom szintén kiemelte a hasonló csehországi, szlovákiai, valamint bulgáriai bombariadókat, amelyek közös jellemzőjeként megemlítették, hogy „szinte minden esetben vaklármáról volt szó”. „A cél nem más, mint a félelemkeltés” – írták. „Felmerülhet az is, hogy egyes külső szereplők, például Oroszország, érdekeltek lehetnek az ilyen destabilizálós akciókban” – hívták fel a figyelmet.

A Jobbik bízik abban, hogy a terrorfenyegetés alaptalannak bizonyul és békében folytatódik a közoktatás. „Ideje felébrednie a miniszterelnöknek és hozzáfogni a közbiztonság javításához. Ha ez nem megy neki, akkor a Jobbik a kezében lévő összes eszközzel meg fog tenni mindent a rend helyreállításáért, ahogyan azt tette akkor, amikor legutoljára nem boldogult egy kormány a közbiztonság helyreállításával” – írták.