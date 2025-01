Munkavégzés közben halt meg egy férfi a tarcali Andrássy Kúriánál

Halálos baleset történt hétfőn a tarcali Andrássy Kúria parkolójában – számolt be róla a 444.

Egy 37 éves bodrogkeresztúri vállalkozó két munkatársával együtt érkezett az ötcsillagos wellness-szállóhoz, ahol szennyvízcsatorna- és csőtörés volt. L. Ferenc és kollégái felbontották az Andrássy Kúria macskaköves parkolójában lévő burkolatot, hogy egy munkagödröt ássanak a csőhöz.

a négy méter mély munkagödör falazata nem volt megfelelően biztosítva, ezért ráomlott a 37 éves vállalkozóra, aki a helyszínen meghalt.

L. Ferencet csak egyórányi ásás után tudták kihozni a föld alól a tűzoltók. Az életét a tokaji és a szerencsi mentők sem tudták már megmenteni. A lap úgy értesült, hogy a balesetben az egyik munkás is megsérült, amikor beszakadt a föld, és a markoló kanala fejen ütötte. A férfi elvesztette az eszméletét, a mentők kórházba vitték megfigyelésre.

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőrkapitányság halált okozó, foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés bűntette miatt folytat eljárást.

A portál szerint a balesethez a morzsalékos talajszerkezet is hozzájárulhatott, de valószínűnek tartják, hogy a dolgozók nem tartották be a munkavédelmi szabályokat. A nyomozásban kirendelt szakértők is részt vesznek, hogy kiderüljön, pontosan mi okozta a tragédiát.

A balesetről a szállodát tulajdonló BDPST Koncept is megszólalt.

„A munkálatok során a sérült csövek cseréjét és javítását követően a mintegy 4 méter mély munkagödör fala ráomlott a munkálatokkal megbízott szakemberre, aki sajnálatos módon életét vesztette a baleset következtében. A szálloda vezetése mindenben együttműködik az érintett hatóságokkal és munkavédelmi szakértőkkel az eset körülményeinek vizsgálata során. Az Andrássy Kúria vezetősége őszinte részvétét fejezi ki az elhunyt szakember hozzátartozóinak” – írta a portál kérdésére a BDPST Koncept.

Úgy tudni, a tragédia után két napig nem fogadott vendégeket a tarcali Andrássy Kúria. A történtek miatt a környékbéli szakemberek nem voltak hajlandók befejezni a munkát, így egy távolabbról érkező cég hárította el a csőtörést. Az ötcsillagos szálloda szerdán nyitott ki újra.