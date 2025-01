Tűz ütött ki egy pomázi garázsban, lomok kaptak lángra

Tűz keletkezett egy ikerház egyik lakásának garázsában, Pomázon, a Cseresznyés utcában péntek délelőtt – közölte a katasztrófavédelem. Szemét és háztartási lomok égtek mintegy öt négyzetméteren. A város önkormányzati tűzoltói eloltották a tüzet, és hőkamerával átvizsgálják az ingatlant.

A katasztrófavédelem már korábban is felhívta a figyelmet, hogy a felhalmozott lomok könnyen lángra kapnak, gyorsan égnek, növelik a tűz terjedésének sebességét. A sok szemét nemcsak a menekülést, hanem a mentést, az oltást is akadályozza. A különböző hulladékok égésekor mérgező gázok keletkeznek, ezért tűzvédelmi szempontból is fontos az otthonunk rendben tartása.