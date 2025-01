Még sincsenek férgek a monorierdői csapvízben, és ismét iható a pilisi ivóvíz is

Kereken egy héttel ezelőtt kezdődött meg a pilisi lakosok küzdelme az ivóvízzel, azóta pedig felmerült a gyanúja annak, hogy több Pest vármegyei településen is lehet probléma a csapvízzel, mert kiderült: Pilis után Monorierdőn is férgeket találtak az ivóvízben. Aztán egy újabb vizsgálat szerint még sincs gond a monorierdői csapvízzel, és Pilisen is megoldódott a probléma. Alábbi cikkünkben összegyűjtöttünk mindent, ami a mostani problémasorozattal kapcsolatban fontos lehet, és kitérünk a magyar csapvíz minőségét érintő általános kérdésekre is.