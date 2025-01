Az ég szürkébb lesz, de a tavaszias időjárás csütörtökön is velünk marad

Csütörtökön többnyire felhős lesz az ég, helyenként kisebb eső vagy zápor is előfordulhat. A szél az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg. A legmagasabb hőmérséklet 10 és 15 fok között alakul.

Délkelet felől fokozatosan fátyolfelhőzet kúszik fölénk, ami hajnalban és napközben is főként az ország délkeleti felén, harmadán olykor meg is vastagszik. E tájakon kisebb eső, zápor sem kizárt.

Emellett reggelre főként az északkeleti harmadban és a nyugati határszélen képződhet köd, valamint rétegfelhőzet, melynek egy része elsősorban északkeleten tartósabban megmaradhat – olvasható a HungaroMet előrejelzésében.

Döntően gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás, csütörtökön legfeljebb az Észak-Dunántúlon élénkülhet meg a déli, délkeleti szél.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára 0 és +5 fok között várható, de helyenként gyenge fagy is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet csütörtökön általában 10 és 15 fok között valószínű, de a tartósabban ködös, rétegfelhős vidékeken ennél akár több fokkal hidegebb maradhat az idő.

Az Ivo ciklon megkavarta az időjárást, de hamarosan visszatérnek a fagyok

Nyugat-Európában kialakult az Ivo ciklon, ami nagy utat nem fog megtenni, de a térségben több mint 90 kilométer per órás széllökésekre is számítani lehet szerdán. A HungaroMet arról is tájékoztatott, hogy pénteken hideg levegő érkezik Magyarország fölé, és nagyobb területre visszatér a fagy.

Ilyen időjárási helyzetben, amikor erős a nyugat-európai ciklontevékenység, Magyarországra is enyhébb levegő érkezik a délies áramlással. Az időjárási helyzet azonban január utolsó napján, illetve február elején megváltozhat.

