Megnyitott a bulinegyed rendőrsége, ami a környéken élők és a Budapestre látogató turisták biztonságát egyaránt szolgálja – jelentette be a Belügyminisztérium (BM) parlamenti államtitkára a VII. kerületi új – Wesselényi utcai – körzeti megbízotti iroda átadásán pénteken.

A bulinegyed egy négyzetkilométeres terület a budapesti belváros közepén, ahol összesen 845 vendéglátó- és szórakozóhely van; éjfél és hat óra között is nyitva van közülük 200. Budapestnek ez a része világszerte ismert, rengeteg fiatal jár ide kikapcsolódni, szórakozni, ezért is nagyon fontos, hogy az itt élők és szórakozók is biztonságban érezzék magukat – írja az MTI.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára kijelentette: Magyarország Európa, sőt a világ egyik legbiztonságosabb országa, Budapest pedig az egyik legbiztonságosabb főváros, de „ezt a címet nem adják ingyen”, ezért folyamatosak a fejlesztések.

A bulinegyedben már nagyon régóta intenzívebben van jelen a rendőrség, de mostantól nem kell a kerület másik felében lévő rendőrőrsre elmenni, ha valaki bejelentést szeretne tenni. A járőröknek sem kell „az egész kerületen átverekedni magukat, hogy ideérjenek”, így egy nap több helyszínt tudnak meglátogatni, több ügyet tudnak kivizsgálni, több panaszt tudnak meghallgatni, és több ellenőrzést tudnak végrehajtani – fűzte hozzá.

A rablások, kifosztások és más erőszakos tevékenységek mellett kiemelt figyelmet fordítanak a kábítószer-ellenes küzdelemre is. Aki olyankor jön, mikor nincs nyitva az iroda, az egy kaputelefonra emlékeztető készüléken egy gombnyomásra kapcsolatot létesíthet a rendőrséggel, nem csak magyar nyelven, hanem „az itt előforduló turisták által használt szinte minden nyelven” – emelte ki az államtitkár.