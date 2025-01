Fővárosi végrehajtóktól lophattak érzékeny adatokat, a rendőrség nyomozást indított

Egy budapesti végrehajtói irodában történt decemberi adatvédelmi incidenst követően lopás vétségének gyanúja miatt indított nyomozást a csepeli rendőrkapitányság. Információk szerint különleges adatok kerülhettek illetéktelen kezekbe, amik akár pontos képet is adhatnak adósok ezreinek vagyoni helyzetéről.

A XXI. kerületi Rendőr-főkapitányság nyomozást indított lopás vétségének gyanúja miatt, miután egy fővárosi végrehajtói irodából érzékeny adatok kerülhettek ki decemberben – tudta meg a HVG. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál december elején tettek bejelentést az adatvédelmi incidens miatt.

Nem tudni, hogy a tolvajok mit loptak el pontosan a csepeli irodából, azonban feltehetően

végrehajtással kapcsolatos adatokat tartalmazó eszközök tűnhettek el.

A végrehajtói irodákban kezelt információk különleges adatnak minősülnek. Pontos képet adnak az adósok vagyoni helyzetéről, többek között az ingatlanjaikról, ingóságaikról, de számlaadatokat is tartalmazhatnak, sőt az adott személy társadalombiztosítási helyzetét, a személyi és lakcímnyilvántartásból, valamint a cégnyilvántartásból származó információit is feltárják. Az irodánkénti ügyszám elérheti a tízezres nagyságrendet is.