A hétvégén is érdemes lesz a fővárosba látogatni

A We Love Budapest összeszedte a legérdekesebb és legizgalmasabb programokat a hétvégére.

Április 12-én szombaton ellátogathatunk építészeti skanzenre a Lőportárdűlőn. Szerencsére vannak olyan helyek a városban, ahol a legkülönfélébb építészeti stílusok csoportosulnak, így egyfajta építészeti skanzenként tekinthetünk rájuk. Bár a Lőportárdűlőn eredetileg lőporraktárak és katonai objektumok álltak, az elmúlt évtizedekben teljesen átalakult a környék – az építészeti csemegék iránt érdeklődők nagy örömére. Itt találjuk a város egyik legambivalensebb érzéseit kiváltó épületét, az ifj. Rajk László tervezte Lehel piacot, de kortárs építészetünk jelentős alkotói is terveztek a városrészbe.

Így a sétán az Archikon díjnyertes bölcsődéjét és a nem mindennapi homlokzatkialakítású Green Court Residence épületet is megnézzük. A KÉK – Kortárs Építészeti Központ és a We Love Budapest együttműködésében létrejött séta április 12-én valósul meg Mudra András építész vezetésével.

Április 13-án vasárnap pedig ellátogathatunk a Sylvia Plachy életmű-kiállításra a Capa Központban.

Sylvia Plachy magyar származású, New Yorkban élő fotográfus André Kertész barátjaként azon kevesek egyike, akik a humanista fotográfia hagyományát a XXI. században hitelesen és korszerűen képviselik. A Capa Központban április 5. és augusztus 31. között látogatható Ajándékok a XX. századból és azon túl című tárlat nemcsak életművének áttekintése, hanem fényképeinek egy részét publikált formában is bemutatja: sok képről látható a kiállításra készített kópia és a megjelent változat is, más fotókkal, szövegekkel egybeszerkesztve. Ez a komplex bemutatási mód az elkészült fotó történetébe kalauzolja a nézőt, és megmutatja jelentésének módosulásait a különböző megjelenési helyzetekben.

A művésznő fia, a most már kétszeres Oscar-díjas Adrien Brody, édesanyja állandó modellje. A róla készült fotográfiái is szerves részei az életműnek. Április 5-én Sylvia Plachy angol nyelvű tárlatvezetést tart a kiállításon.

A további programokról bővebben a We Love Budapest honlapján olvashatnak.