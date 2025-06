Nyitott ajtóval közlekedett egy vonat Budapesttől Székesfehérvárig

Csütörtök reggel nyitott ajtóval közlekedett Budapesttől Székesfehérvárig a Vízipók sebesvonat – írta meg olvasói levél alapján a 444.

Az elromlott ajtót a Fejér vármegyei állomáson javították meg, így a szerelvény egy helyett négy percet várakozott. A járat az érintett szakaszon óránkénti 120 kilométeres sebességgel szokott haladni. A MÁV azt írta a lapnak, hogy egy ismeretlen személy a vésznyitó meghúzásával megszüntette az ajtó rögzítését, így az kinyílt. A jegyvizsgáló azonban odaállt, így nem engedte oda az utasokat.

Tavaly augusztusban arról számoltunk be, hogy az egyik Bakony InterCity hosszú időn keresztül nyitott ajtóval, több mint 100 kilométer per órával száguldott. A kocsi áramellátásával lehetett gond, ezért nem csukódott be az ajtó, de a MÁV szerint senki sem volt veszélyben.