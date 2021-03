Ahogyan a gének a biológiai létezés alapegységei, úgy a mémek a társadalmi létünk legkisebb értelmes alkotóelemei – legalábbis a ma nyolcvanéves Richard Dawkins etológus szerint. És ha jobban megfigyeljük, az emberi civilizáció történetének egésze efféle mintázatok csökönyös ismétlődéséből és örökös küzdelméből áll össze. Kreatív ötleteink és privát valóságértelmezéseink olykor csak a túlélésért küzdenek, máskor viszont egyenesen világuralomra törnek.

Amiként a tréfás internetes mémek, úgy a kulturális mémek is utánzásokon és ismétlődéseken keresztül terjednek (innen ered maga a szó is, lásd még: mímelni), a szerzőség legtöbbször a homályba vész örökre, meg nem is fontos. Sőt egyazon ötletnek számtalan variációja születik, és rögtön el is kezdődik a harc az érvényesülésért. És ahogyan a netes vizuálbolondériák esetében is: egyes mémek csak egy szűk csoportnál találnak be, míg másokat hatalmas tömegek vesznek át élvezettel.

És itt lépjünk is el véglegesen az online világ bohókás, képes felirataitól, hiszen a Dawkins-féle mémfogalom sokkal több ennél. Az emberi elme minden maradandóbb szüleményének hatástörténetét kívánja leírni, pontosabban e folyamatok törvényszerűségeit.

A mém azért nem gén, mert tanult. Mástól kaptuk, de terjesztjük.

És áthagyományozzuk az utódainkra is.

Mém lehet egy népdal, egy szabástípus, bármi, amiben sokan értéket vagy praktikus hasznot látnak. A stílusok és a műfajok is mémek, de a közhelyek és a tabuk is: ismételgetjük őket, mert úgy szokás, anélkül, hogy bármiféle tevékeny közünk is volna a keletkezésükhöz. A közösségi szimbólumok és a politikai jelszavak is mémek. Ahogyan a gúnynév vagy az eposzi jelző is klasszikus mém: azzal az igénnyel szegül a személynév mellé, hogy továbbörökítse, mit is kellene gondolnunk egy adott személy fontosságáról, vagy hogy sulykolja az ő konkrét megítélését – anélkül, hogy személyes energiabefektetést igényelne.

Merthogy a mém kényelmi dolog is.

És főleg: önző. Hiszen a mémek ugyan rajtunk keresztül terjednek tovább, de nem mi vagyunk a fontosak. Az emberek jönnek-mennek a történelemben, a mémek viszont maradnak. Túlélnek minket. Már ha sikeresek. A legalattomosabb mémek akár generációkon keresztül is képesek lappangani, ilyenkor keveseket mozgatnak meg, ám egyszer csak ismét terjedni kezdenek, újult erővel. Mert a mémek soha nem adják fel, hajtja őket az élni akarás. Egyetlen céljuk, hogy – Dawkins szavaival szólva – túlpropagálják egymást.

A gondolatok dzsungeltörvénye

Dawkins szerint a tanult valóságértelmezési hagyományok, gondolkodásmódbeli reflexek és viselkedésminták fenti tulajdonságai annak bizonyságai, hogy

az emberi gondolat ugyanúgy túlélésre hangolt, és/vagy dominanciára tör, mint az elemi biológiai entitások, a gén, a sejt vagy a faj.

Persze akár a vírus vagy a baktérium kategóriája is eszünkbe juthatna ugyanerről, csak ott már több volna a negatív felhang (még ha vannak úgynevezett „jó baktériumok” is). De annyi bizonyos, hogy a mémek fertőzőek.

S ahogyan az élővilágban történik, a mémek is érvényesülési cselek sokaságával próbálnak életben maradni.

Folyvást sokszorosítanák magukat, örökös készenlétben vannak.

Újabb és újabb variánsokat produkálnak, hátha az egyikre éppen nagyobb az igény.

Káprázatos alakváltásokra képesek, készen az állandó megújulásra s akár az önkorrekcióra is.

Ha kell, elrejtőznek vagy színlelnek.

Saját igényeik szerint változtatják az élőhelyüket, ha forró lesz a talaj, továbbállnak.

Amikor veszélyben érzik a létüket, egyfajta „ellenmérget” bocsátanak ki, így beavatkozva a környezeti adottságaikba, hátha végül kényelmesebb dolguk lesz.

És mind közül a legnagyobb trükkjük: összekapcsolódnak más mémekkel, hogy növeljék a túlélési esélyüket. Így születnek a komplex mémek vagy más néven: a mémplexek.

A mémplexek nyilvánvaló példái az irodalmi vagy történelmi kánonok, a személyi kultuszok, a tanult előítéletek, az összeesküvés-elméletek, a kulturális identitások, a politikai ideológiák és a vallások. Ha így nézzük, az emberiség kultúrtörténete tulajdonképpen mémplexek ádáz harcának históriája.

S akár a genetikai evolúcióban: bár egyes mémplexek futótűzként lepik el a civilizációt pillanatok alatt, azért jóval több az elvetélt nekiveselkedés. Igazán sikereset alkotni nem könnyű feladat. Ezért is vannak veszélyeztetett vagy kihalás szélén álló mémek, a belterjesség pedig itt is életképtelen mutánsokat szül. Hiszen a mém elsődleges ösztöne éppen az, hogy terjedjen, és leigázza a nagyvilágot, mind nagyobb sokaságon parazitálva.

Még akár azon az áron is, hogy konkrét hordozói, tehát a hús-vér emberek olykor belepusztulnak az adott mém fennmaradásáért folytatott küzdelembe. Bizony, a mém képes legyőzni még akár a gént is. Mert a gondolat élni akar – mindenáron és bármi áron. Aminek egyszerre következménye az emberiség történelmének minden szívderítő magaslata és ocsmány mélypontja.