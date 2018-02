A Mi Erzsébetvárosunk blogon jelent meg Fügedi Ubul geológus, bányamérnök írása arról, hogy hogyan nem engedték, hogy méréseket végezzen a városligeti építkezésnél.

"A múlt rendszerben kötelezték a legkülönfélébb vállalkozókat arra, hogy az építő munkálataik során nyert földtani adatokat osszanak meg az erre szakosodott kutatóintézetekkel. Az 1993-ban elfogadott bányatörvénybe már csak egy olyan passzust tettek be, hogy az ingatlan tulajdonosa, üzemeltetője a földtani kutatást tűrni köteles. Kaptunk egy igazolványt, ami tanúsította, hogy a Földtani Intézet dolgozói vagyunk, és jogunk van kutatni mindenhol, még zárt katonai objektumokban is. Be is engedtek mindenhová, ahol mintát kellett gyűjtenem egyeztetés után, esetenként kísérővel" - írja.

Fotó: A mi Erzsébetvárosunk blog

A 1998-as módosítás kivette ezt a szabályt a törvényből, ezzel az igazolványt bukták, de azért továbbra is beengedték mindenhová, még a zárt katonai objektumokba is, ha elmagyarázták, mit és miért is szeretnének ott megnézni, mintázni.

De most, azt írja, a leendő Néprajzi Múzeum és városligeti konferenciaközpont alapozásához kiástak a Dózsa György úton egy nagy gödröt, de nem engedték oda. Pedig "csodálatos szelvénnyel tárva fel azt a Duna–Tisza közi pleisztocén, egykori futóhomokot, aminek (főképp agrogeokémiai és paleoklimatológiai) vizsgálata szakmai pályafutásom egyik fő vonulata, ami mellett magára adó geológus nem mehet el úgy, hogy meg ne nézné dokumentálná, mintázná" - fogalmazott.

Fotó: A mi Erzsébetvárosunk blog

Bekopogtak a biztonsági emberrel a főnökhöz, bemutatkozott, adott neki névjegyet, igazolta magát személyivel, elmondta, mi járatban van, és hogy csak megnézni szeretné a gödröt. Átmentek az építésvezetőhöz, aki a Liget Zrt.-hez irányította. Felhívott egy illetékest, elmondta, mit szeretne, mire ő hümmögött, majd azt mondta, hogy ez nem ilyen egyszerű, menjen át hozzá az irodájába.

Itt elmondták neki, hogy nagyon kell vigyázniuk, mert ezt a programot nagyon sokan támadják. Közölte vele, hogy itt most nem ez a cél, pusztán tudományos, mert dokumentálni kellene az adatokat, mielőtt tönkremegy, és egy nagyobb publikációra készül a környék felszínközeli üledékeiről, és ez nagyon jól jönne hozzá. Itt azt mondták, hogy ezt csak a vezérigazgató engedélyzheti, akitől később sms-ben érkezett az elutasító válasz.

Kértük a Liget Zrt. reakcióját az ügyre, egyelőre nem érkezett tőlük válasz.