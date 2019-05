Csütörtöktől újra mindkét irányban járható az Etele út

Csütörtöktől ismét mindkét irányban lehet majd használni Budapesten az Etele utat, amelyet az 1-es villamosvonal meghosszabbítása miatt zártak le, de útszűkületre továbbra is számítani kell.

Az Etele úton a Fehérvári út és Tétényi út között a forgalom mindkét irányba kétszer egy sávon haladhat, egyedül a Rátz László utcai gyalogosátkelő jelzőlámpája nem működik még, azt csak a villamosforgalom júliusra tervezett megindulásakor üzemelik be, közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Az Etele út forgalomnak való visszaadása után a Hengermalom útról nem lehet balra, a Fehérvári út felé kanyarodni. Az Etele úton érkezők ugyanakkor továbbra is balra fordulhatnak a Hengermalom út és a Fehérvári út felé.

A környéken továbbra is időszakos várakozási tilalomra kell számítani. Az Etele út Hadak útja és Somogyi út között is elindul a kétirányú forgalom, azonban az Etele Pláza építési munkái miatt továbbra is megnövekedett forgalommal kell számolni.

Csütörtöktől újra az Etele úton jár Kelenföld vasútállomás felé is a 103-as autóbusz, ezáltal ismét megáll korábbi Etele út/Fehérvári út, Bikás park és Bártfai utca megállóhelyén. Szintén újra az Etele úton jár mindkét irányba az 58-as és a 907-es autóbusz.