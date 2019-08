A Duna-part olyan szmogos, mint a legforgalmasabb fővárosi csomópont

A budapesti levegő a tisztának gondolt Duna-parti sétányok mellett is erősen szennyezett a Levegő Munkacsoport, az aHang és a Greenpeace mérései szerint, sokszor több nitrogén-dioxid mérhető itt, mint a forgalmas Erzsébet téren vagy Széna téren. A szennyezés feltételezhetően az elavult, füstöt okádó hajókból származik. A helyzet megváltoztatásáért online aláírásgyűjtés indult.

Bár a mérések teljes kiértékelése csak egy hónap múlva fejeződik be, az adatokból már most látható, hogy a Duna mellett a légszennyezettség (leginkább a nitrogén-dioxidot tekintve) gyakran meghaladja a határértékeket, sőt a legforgalmasabb budai és pesti közlekedési csomópontok értékeit, mondta lapunknak Simon Gergely, a Greenpeace levegőminőségi szakértője. Mivel az adatok a forgalmi csúcsidőszakon kívül is magasak, a légszennyezés szerinte feltételezhetően az elavult, füstokádó dunai hajók, vagy a motorjaikat folyamatosan járató szállodahajóknak köszönhető.

Pár mérési adat (határérték: 100 ug/m3) :

Szent István park – Újpest rakpart, bicikliút (augusztus 2., délelőtt 10-11 óra, 113-105 ug/m3, határértéket meghaladó nitrogén-dioxid-szennyezés, az Erzsébet téren ugyanekkor csak 92 ug/m3, a Széna téren pedig mindössze 55-72 ug/m3 a mért érték)

Március 15. tér – alsó rakpart, Zsófia főhercegné hajónál (augusztus 6 19-21 óra között 124-185 ug/m3, a határértéket 80%-kal is meghaladó nitrogén-dioxid-szennyezés)

Jászai Mari tér – Carl Lutz rakpart (augusztus 10-én reggel 8 órakor 128 ug/m3, ami 30%-kal a határérték feletti, és jóval meghaladja mind a Széna téri, mind az Erzsébet téri értéket)

Ugyanott augusztus 9-én 18 és 20 óra között 109-157-168 ug/m3, ami 50-70 százalékos túllépés

Parlament – alsó rakpart (augusztus 12-én 19 és 20 óra között 180 és 176 ug/m3, ami 70-80%-kal magasabb a határértéknél, ugyanennyivel a Széna térnél

A mért szennyeződés miatt „Tiszta levegőt a Duna-partokon is: radikálisan csökkentsék a hajóforgalom okozta levegő- és zajszennyezést!” címmel indít közös kampányt a Levegő Munkacsoport és az aHang.

A Levegő Munkacsoporthoz rendszeresen érkeznek panaszok helyi lakosoktól és a Duna-parton sétálóktól, sőt a hajón utazóktól is, akik szerint elviselhetetlen, amit ezek a hajók kibocsátanak. Már három évvel ezelőtt konkrét javaslatokat juttattunk el az illetékes minisztériumnak, azonban azóta sem történt semmi kézzelfogható előrelépés, pedig a szükséges intézkedések csak néhány milliárd forintba kerülnének, ami szinte jelentéktelen tétel az állami költségvetésben – állapította meg Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke.

Bár elsősorban a helyi lakosok szenvedik el a hajók okozta hatalmas légszennyezést, a probléma mindenkit érint, aki budapestiként vagy turistaként szeretné élvezni a folyó közelségét – tette hozzá Marinov Péter, a petíciót kezdeményező egyik helyi lakos.

A kezdeményezők minden állampolgár és szervezet csatlakozását várják a dunai személyszállító okozta környezetszennyezés csökkentése érdekében indított petícióhoz, ami ide kattintva érhető el.

Mint arról beszámoltunk, a 11 darab, 40-50 éves személyszállító BKV-hajó többsége újra forgalomba állhatott a Hableány balesetének ügyét követő átvizsgálás után. Kettőnél gondok voltak az utasteret is érintő füstöléssel, ennek javítását az üzemeltető cég megkezdte. A BKV támogatná az öreg flotta lecserélését, amire egyelőre semmi esély.

Megkerestük az ügyben a fővárosi önkormányzatot és a BKV-t is, mit szándékoznak tenni a légszennyezettség csökkentésének érdekében, valamint van-e előrelépés a BKV-flotta tervezett megújításának ügyében. Ha megérkezik a válasz, frissítjük a cikket.