Vendéglátóknak adnák ki a lezárt pesti alsó rakpartot és a Városháza parkot

A pesti alsó rakpart és a Városháza park időszakos vendéglátására írt ki pályázatot július 1-jén a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ, amely ezzel a helyi vendéglátóipari szektor résztvevőit is segítené az újraindulásban és a budapestiek szabadidős programjait is színesítenék az új vendéglátóhelyek, közölték.

Budapest területén működő vendéglátó üzletet vagy fővárosi székhelyű mozgóboltot üzemeltetők pályázhatnak büfékocsik (food truck) és mobilizálható pavilonok üzemeltetésére, a szervezők ezzel is lehetőséget szeretnének nyújtani a mikro- és kisvállalkozások fellendülésének a koronavírus járvány utáni újraindulásban.

Az egyenlő esélyek biztosítása érdekében a rakparton sorsolás útján választják ki azokat, akik közterület-használati hozzájárulást kapnak

– írták. A bérleti díj a piaci árnál kedvezőbb mértékű lesz, a kiírás összesen 14 árusító helyre szól.

A rakpartnyitás célja, hogy az itt élők felfedezzék kedvenc területeiket és kicsit más szemszögből nézzenek a városra, legyenek turisták ott, ahol élnek. A rakpart nyitott arra, hogy a gyalogosok, biciklisek, kutyások, valamint a családok birtokba vegyék és közösségi térként használják, ezáltal a Duna is közelebb kerülhet az itt élőkhöz és az idelátogatókhoz

– írták, hozzátéve, hogy a Városháza park Budapest egyik legfrekventáltabb ikonikus belvárosi köztere, mely ideális helyszíne lehet egy délelőtti megbeszélésnek vagy akár munka utáni baráti találkozónak.

A tér kialakításának végleges rendezése folyamatban van, viszont addig is olyan hasznosítási megoldással kíván élni Budapest, mely új élményt jelent a budapestiek és az ide látogató turisták számára. Ennek érdekében idén nyáron „pop up” parkként várja az érdeklődőket, gasztronómiai és turisztikai szolgáltatásokkal

– fogalmaz a közlemény, amely szerint a kitelepülő vendéglátóhelyek mellett a BFTK infópontja, a „nyári Hütte” is felépül, ahol a Restart Budapest kártya kedvezményeit is bemutatják, és sejtelmesen azt is hozzátették, hogy a főváros ingyenes attrakcióikkal készül.

A rakparton 2020. július 18-19-én és július 25-től augusztus 13-ig tartó időszakra szól a pályázati kiírás, a Városháza parkban pedig július 18-tól egészen szeptember 13-ig.