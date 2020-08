A kormány szerint autósüldözés folyik Budapesten

Szüntesse meg az iskolakezdésre a fővárosi sávlezárásokat Karácsony Gergely főpolgármester, valamint "fejezzék be az autósüldözést"!

- írta pénteken a Miniszterelnökség Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkára a főpolgármesternek küldött levelében, amit az MTI szemlézett.

Fürjes Balázs arra kéri a levélben Karácsony Gergelyt, hogy a Fővárosi Önkormányzat minden vezetője hagyjon fel az autósüldözéssel, az autóval közlekedők megbélyegzésével és elítélésével, majd rögtön utána kijelenti, hogy alapvetően nincs is baja a fővárosi közlekedéspolitika alapelvével:

Egyetértünk Főpolgármester úrral abban, hogy új egyensúlyra van szükség Budapest közlekedésében a közösségi közlekedés, az egyéni autós közlekedés, a kerékpáros és gyalogosközlekedés arányát illetően.

Csak annyit tesz hozzá, hogy “ugyanakkor nagyon fontos, hogy eközben a munkába járáshoz, munkavégzéshez vagy a családi élet szervezéséhez nélkülözhetetlen autós közlekedést és magukat az autósokat senki se kiáltsa ki ellenségnek”

Autóval közlekedni egy nagyvárosban nem deviancia és nem bűn.

Az államtitkár levelében arra kéri Karácsony Gergelyt, hogy főpolgármesterként azonnal, még a szeptember 1-jei iskolakezdés előtt szüntesse meg a Nagykörúton, az Üllői út belső szakaszán és más forgalmas budapesti főútvonalakon "a budapestiek megkérdezése, a beígért társadalmi párbeszéd nélkül és szakmai hatástanulmányok hiányában", kísérleti jelleggel kialakított ideiglenes biciklisávokat – melyek közül a nagykörúti hetek alatt Budapest legfontosabb biciklis útvonalává vált.

Fürjes Balázs úgy vélekedik, hogy ha a több mint tízéves átlagéletkorú, Budapest útjain közlekedő gépkocsiknak a város legforgalmasabb útjain sávlezárásokkal szűkebb keresztmetszetet biztosítanak, sebességkorlátozással pedig lassabb haladásra kényszerítik őket, az növeli a dugót, a károsanyag-kibocsátást, a légszennyezést. Ez pedig a gyalogosok és a kerékpárosok egészségét is károsítja és súlyosbítja a Fővárosi Önkormányzat által kikiáltott klímavészhelyzetet is.

Fotó: Balogh Zoltán / MTI Fürjes Balázs

Ezért a kormány arra kéri a főpolgármestert, hogy segítsen “a mesterségesen gerjesztett autósellenesség, a városlakók mesterséges, ideológiai alapú megosztásának” leküzdésében. Az is sokkal jobb megoldás lenne, ha a Transport for London, azaz a londoni BKK mintájára a közösségi közlekedési járatok sűrítésén, esetleg kizárólagos diákjáratok közlekedtetésén gondolkodna a Városháza az autósok “büntetése” helyett. Fürjes konklúziója szerint

olykor jószándékkal is lehet az eredetinél sokkal rosszabb helyzetet teremteni

És hogy tulajdonképpen mit is szeretne a kormány? Fürjes szerint azt, hogy

a főváros folytasson le érdemi civil- és szakmai egyeztetéseket,

a közlekedési szakma bevonásával készítsenek el a nemzetközi példák tanulságait is feldolgozó szakmai hatástanulmányokat, forgalmi modelleket.

és folytasson a kormánnyal közös szakmai munkát, melyhez ő maga és Vitézy Dávid, a kormányzati Budapest Fejlesztési Központ vezetője személyesen is a főpolgármester rendelkezésére áll.

Frissítés: Dorosz Dávid főpolgármester-helyettes közleményben reagált a kormány felvetésére. Mint írta, a levelet, amelyet egyébként még azelőtt nyilvánosságra hoztak, mielőtt a főpolgármester megkapott volna, köszönettel vették.

A közleményben azt írják, hogy „a közösséget érintő fontos kérdéseket nem valamiféle „magánügynek” tekintjük, hanem a döntéseket az érintettek bevonásával, szakmai konzultációk alapján, a budapestiek által adott felhatalmazásnak megfelelően hozzuk meg”. Komoly előrelépésként értékelik, hogy

azok a fideszes politikusok, akik egymással is versenyt vívnak az „árnyék-főpolgármester” szerepéért, immár elfogadják, hogy ilyen módon is lehet döntéseket hozni.

A városvezetés számára két fontos kiindulópont van:

ragaszkodnak az élhető Budapest programjához,

ezzel együtt reagálniuk kell a járvány jelentette kihívásokhoz, a koronavírus miatt megváltozott városi közlekedési szokásokhoz.

Megemlítik Vitézy Dávid korábbi nyilatkozatát, aki az ideiglenes kerékpársávok kialakításának támogatásaként fogalmazott úgy: „különleges pillanat ez, mert többen szeretnének biciklizni, mint bármikor korábban, s most az autóval (is) közlekedők érdekeinek sérelme nélkül lehet újrafelosztani a közutakat, biztosítva, hogy a város a korábbinál emberléptékűbb közlekedésre alapozva is működőképes marad”.

Az ideiglenes biciklisávokat érintő döntést az alábbi szempontok alapján hozzák meg:

társadalmi konzultáció eredménye, amelyen már eddig közel 50 ezer budapesti nyilvánított véleményt, nagy örömünkre,

érintett civil szervezetekkel való konzultáció,

érintett kerületi polgármesterekkel való egyeztetés,

forgalomszámlálási adatok,

a Budapest Közút szakmai anyagai,

a BKK szakmai előterjesztései,

a Nagykörút élhetőbbé, zöldebbé és tisztábbé tételének átfogó koncepciója,

nemzetközi példák tanulmányozása,

az élhető Budapest programja.

„A „közösségi párbeszéd” a témában augusztus 31-e határidővel folyik. Ennek lezárultakor azonnal, a fenti szakmai munka eredményeinek és az élhető Budapest programjának megfelelően főpolgármester úr ismerteti döntéseit a budapestiekkel”, írta a főpolgármester-helyettes, és hozzáteszi, hogy szerinte az államtitkárnak is lenne bőven dolga: