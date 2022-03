Szoros küzdelem Rákosmentén: hatpárti ostrom alatt a Fidesz budapesti bástyája

Budapesten az előzetes mandátumbecslések nem sok jóval kecsegtetnek a kormánypárti jelölteknek. A Választási Földrajz szakértői szerint egyetlen mandátumra sincs valós esélyük a Fidesz-KDNP jelöltjeinek a fővárosban, hiszen a legszorosabb körzetekben is minimum 9 százalékpontos ellenzéki előnyt jósol a modelljük. A Mediánnál pedig abból indultak ki, hogy ahol nem kapta meg a leadott voksok minimum 44 százalékát a fideszes jelölt négy évvel ezelőtt, ott nincs reális esélye a győzelemre idén.

Kivétel azonban akad a fővárosban, Budapest 3-as számú országgyűlési egyéni választókerületében meglepetést okozhat a Fidesz-KDNP jelöltje, Fürjes Balázs a hatpárti összefogás által indított momentumos Hajnal Miklóssal szemben. Erről A Hegyvidéken zajlik majd a főváros legnagyobb csatája című összefoglalónkban ITT írtunk.

Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet vezetője korábban az Indexnek azt mondta, „a papírforma az lenne, hogy ha az összes budapesti választókerületet a baloldal nyerné meg, de van néhány billegő csatamező”. Utóbbiak közé sorolta a budapesti 1-es, 3-as és 13-as választókerület mellett a 14-est is. Milyenek a valódi esélyek? Ezt jártuk körbe a rákosmenti-kőbányai csatatér körzetben.

Budapest 14-es számú országgyűlési egyéni választókerületében Dunai Mónika 2014-ben 43, négy évvel később pedig 41 százalékot szerzett. Ez nagyjából 23 ezer szavazatot jelent, míg a négy ellene induló ellenzéki jelöltre 2018-ban 33 ezren szavaztak, de ezek a voksok elaprózódtak, így a kormánypárti jelölt újrázni tudott.

Idén már teljesen más a helyzet, hiszen egyetlen érdemi kihívó néz szembe a fideszes politikussal, a korábban a Jobbik színeiben már háromszor is elinduló Szilágyi György, aki mindhárom esetben a harmadik helyen végzett, jócskán lemaradva a kormánypárti és a baloldali jelölt mögött.

Az előző két választás ezüstérmese az MSZP kerületi vezető politikusa, Lukoczki Károly volt, aki szép reményekkel indult neki a tavalyi előválasztásnak is pártja és a Párbeszéd támogatásával, de meglepően sima vereséget szenvedett Szilágyi György ellen, aki mögé több ellenzéki szervezet (LMP, Momentum, Mindenki Magyarországa Mozgalom és az Új Világ Néppárt) felsorakozott, élén a DK-val és a Jobbikkal.

Az előválasztások előtt megjelent kutatás – amelyet a Népszava publikált – arra a következtetésre jutott, hogy Lukoczki Károly több szavazót tudna mozgósítani egy országgyűlési választáson, mint Szilágyi György. Ezt a megállapítást erősen árnyalja, hogy az őszi előválasztás on a szavazatok 62 százalékát a Jobbik politikusa kapta, és csak 38 százalék voksolt a szocialista jelöltre.

Fontos azt is kiemelni, hogy Dunai Mónika 1-2 százalékkal mindig jobban teljesített a saját pártja kerületi listájához képest. Hatalmas változást jelent az idei választáson, hogy a kerület messze legnépszerűbb politikusa, Riz Levente polgármester 2019-ben meghalt. Ő sokat tudott lendíteni Dunai Mónika 2014-es és ’18-as kampányán is, hiszen Budapest egyik legsikeresebb városvezetője volt.

Az, hogy Rákosmente fideszes bástya, azon is lemérhető, hogy 2019 őszén a 23 budapesti kerületből mindössze négyben kapott több szavazatot Tarlós István, és ebbe beletartozott a XVII. kerület is (Tarlós István 48, Karácsony Gergely 46 százalékot szerzett itt). A részvétel viszont jóval alacsonyabb volt, mint ami most várható az országgyűlési választáson.

Lábon kell győzniük

Az Egységben Magyarországért képviselőjelöltje Szilágyi György, aki meglepő fölénnyel utasította maga mögé szocialista ellenfelét (Lukoczki Károly) az őszi előválasztáson. Miben bízhat egy olyan kerületben az ellenzék, ahol utoljára 2006-ban sikerült legyőzni a Fidesz jelöltjét? A jobbikos politikus az Indexnek elmondta, elsősorban arra építhetnek, hogy az embereknek elegük van Orbán Viktor politikájából, és mindenképpen változást akarnak.

A hat ellenzéki párt két éve dolgozik azon, hogy változás legyen Rákosmentén is, ami visszaköszön az utcai jelenlétben és a lakosokkal történő személyes kapcsolattartásban is.

Ez a munka megmutatkozott az ajánlószelvények összegyűjtésében is, ami néhány óra alatt átlépte a több ezres számot. Érdekesség, hogy mi húsz standot állítottunk fel kerületszerte, míg a Fidesznek csak egy standját láttuk. Nekünk lábon kell legyőznünk őket

– mondta a Jobbik alelnöke, aki több mint tizenegy éve tagja az Országgyűlésnek, és ennek is tulajdonítja, hogy ennyire simán nyerte az előválasztást.

„A költségvetésnél beadott módosítóim nyomán közel kétmilliárd forintos forrást kapott volna a kerületünk, de ezt a kormánypárt és vele együtt Dunai Mónika leszavazta. A képviselői munkájával tevőleges részese volt annak, hogy hazánkat eladósítsák az oroszok és Kína felé, továbbá megszavazta a rabszolgatörvényt is, és az önkormányzatok kivéreztetése ellen sem emelte fel a szavát” – tette hozzá Szilágyi György.

A 2018-as választáshoz hasonló módon idén sem lehet politikai hirdetést feladni az önkormányzat lapjában, amely nyilván az ellenzéki jelölt számára jelent komoly versenyhátrányt.

„A Hírhozóban minden oldalon a fideszes jelölt látható, mi pedig fizetett hirdetéssel sem tudunk bekerülni a lapba. Ha végig megyünk a Pesti úton, azt láthatjuk, hogy a kormánypártnak pénz, paripa, fegyver áll a rendelkezésére az elmúlt 12 év mérhetetlen közpénzlopásai okán. A küzdelmet így is felvesszük, az igazság pedig a mi oldalunkon áll, amit nem lehet semekkora kampányköltéssel ellensúlyozni. A különböző felmérések kapcsán Churchill jól ismert mondása jut eszembe, mi az elvégzett munkában hiszünk. Mindent megteszünk azért, hogy legyőzzük Rákosmentén és Kőbánya kertvárosban is a Fideszt” – jegyezte meg az ellenzék képviselőjelöltje.

Április 3-án népszavazás lesz arról, hogy Moszkvát és Orbánt, vagy Nyugat-Európát és az Európai Uniót választják az emberek

– hangsúlyozta Szilágyi György.

A hatpárti ellenzéki jelölt esélyét növelheti az is, hogy az önkormányzati munka sem tudja olyan szinten megemelni a fideszes jelölt népszerűségét, mint Riz Levente időszakában.

„A minimum kétszeres áron, Mészáros Lőrinc cégével felépíttetett sportcsarnok üzemeltetése is nagy kihívás lesz majd a városvezetésnek. Tavaly júliusban kellett volna átadni a létesítményt, de ez mind a mai napig nem történt meg. Ilyen esetben kötbért kellene érvényesítenie az önkormányzatnak, de ez sem történt meg, ami törvénysértés” – vont mérleget Szilágyi György.

Lapunknak arról is beszélt, hogy abba kell hagyni a gyűlölködést, mert csakis a párbeszédnek és az összefogásnak van jövője jogállami keretek között. A Jobbik alelnöke szerint a politikai skatulyázásokon már túl vagyunk 2022-ben, a lényeg a demokratikus jogállamban való hiten és a jóléten van.

Összejöhet-e a mesterhármas?

Dunai Mónika, a Fidesz egyéniben megválasztott országgyűlési képviselője a harmadik győzelmére készül zsinórban, ami most sokkal keményebb dió lesz. A kormánypárti politikus szerint az összes publikált közvélemény-kutatás a választások előtti időszakban már egyfajta kampányfogás, így ez nem befolyásolja a munkáját, a kampányban is azt teszi, mint eddig, folyamatosan találkozik és beszélget az itt élőkkel.

Én vagyok az a képviselő, aki az emberek között jár, buszozik is, és bármikor megszólítható. Ez fontosabb bármilyen kampánynál

– érvelt maga mellet Dunai Mónika az Indexnek. A kormánypárti politikus úgy véli, a tetteik magukért beszélnek, soha ennyi fejlesztési forrás nem érkezett még Rákosmentére, mint az elmúlt tizenkét évben.

A dinamikus fejlődést látják az emberek, és most arról dönthetnek, hogy ez az építő munka folytatódjon-e vagy visszalépjünk a »rákosborzasztónak« gúnyolt korszakba. A rákosmentiek a fejlesztéseket figyelemmel kísérik, és értékelik közös eredményeinket. Ehhez az kellett, hogy közös célok mentén együtt dolgozzunk Riz Levente és Horváth Tamás polgármesterekkel

– összegzett a fideszes képviselő-jelölt, aki 2014-ben és 2018-ban is több szavazatot kapott a XVII. kerületben, mint a pártja listán.

Szilágyi György kritikáira reagálva Dunai Mónika kifejtette, hogy a költségvetés módosításánál a beadványokat a Parlament szakbizottsága veszi górcső alá, amelynek ő nem is tagja.

Dunai Mónika szerint az összes intézkedés a koronavírus időszaka alatt a munkahelyek megőrzését szolgálta, az önkormányzatok közös tehervállalásában való részvétele pedig a helyi embereket és munkáltatókat segítette. Mindemellett Rákosmente és Kőbánya több milliárdos külön kormányzati támogatást kapott.

„A Fudan-ügy fel van fújva, amivel csak hergelik a közvéleményt” – jelentette ki a fideszes képviselő az ellenzéki kritikákra válaszolva. Azt is mondta: a rákoskeresztúri sport- és rendezvénycsarnokkal kapcsolatban az igazság az, hogy a rákosmentiek többsége nagyon várja az átadást, ami éppen „a baloldali fővárosi vezetés hibájából” csúszik.

A beruházással összefüggésben arról is beszámolt: a végleges használatbavételi engedélynek alapfeltétele, hogy elkészüljön a Pesti útról levezető kis kanyarodó sáv, lámpás csomópont. Ennek a megépítése még Tarlós István idejében be volt tervezve a fővárosi költségvetésbe, „de Karácsony az első döntései között ezt lenullázta” – tette hozzá Dunai Mónika.

Ezért fordultunk a kormányhoz, hogy a főváros helyett biztosítsák a forrást a kivitelezéshez.

Mindezekből az látszik, hogy a baloldal jelöltje nem a helyi ügyekkel foglalkozik, hanem pártpolitikai célokra használja Rákosmentét. Én a helyiekért, a helyiekkel együtt dolgozom, közös eredményünk az a több tízmilliárdos kormányzati támogatás, amelyből Rákosmente folyamatosan fejlődik.

– fogalmazott a fideszes képviselő.

Az ukrajnai háborúra utalva hangsúlyozta: a jelenlegi helyzetben is a béke, a biztonság és az emberi élet az első. Az elmúlt napokban több teherautónyi ruházatot és élelmiszert gyűjtöttek össze az ukrajnai menekülteknek.

A választás tétje az, hogy továbbra is fejlődő pályán tud-e maradni Rákosmente

– mondta Dunai Mónika. Továbbá arra hívta fel a figyelmet: a kerületieknek mindig is fontos volt, hogy helyben aktív képviselőt válasszanak, ezért is lepte meg, hogy „a baloldal nem egy beágyazott jelöltet indít”.

Ellenrepteret építene a Kutyapárt

Sokkal lazábban áll hozzá az áprilisi megmérettetéshez a Magyar Kétfarkú Kutya Párt (MKKP) rákosmenti jelöltje, Szin Richárd. Aki az Indexnek elárulta, hogy az ajánlószelvények összegyűjtése komoly kihívást jelentett a pártja számára.

Szerencsénkre minden aláírónk élő ember volt, így oda tudtak jönni a pultunkhoz a XVII. kerület központi helyein

– mondta a fiatal politikus lapunknak.

Szin Richárd szerint nem lesznek hatással a két esélyes jelölt csatározására az MKKP-re leadott voksok, mert szavazóik biztosan nem támogatnának más pártokat.

Fotó: Szin Richárd

A programpontjaik között kiemelte a rákosligeti reptér létesítését, hogy ne csak a rákoshegyieket zavarja a repülők zaja.

A Rákos-patakra jachtkikötőt fogunk építeni, hogy a helyi oligarchák is kihasználhassák a különleges vízrajzi adottságainkat és ne csak a kutyasétáltatók és nordic walkingosok monopóliuma legyen a terület használata. Ezek mellett a rákoscsabai mélyföldek hollandosítása is tervben van, mert valamiért azt a környéket közép-kelet európai falusi stílusban építették, ami nem passzol a helyi földrajzi adottságokhoz

– vázolta a terveket Szin Richárd, aki szerint a mostani választás fő célja a kormányváltás és az is, hogy ez a Kutyapárt parlamenti részvételével együtt történjen.

A kampányra nem kíván költeni az MKKP, mert az állami párttámogatás legjava a II. Rózsa Sándor Népi Kampánypénz Tékozló Alapra lesz fordítva, amivel helyi kezdeményezéseket igyekeznek segíteni országszerte.

Soros György és Simicska Lajos közös gyermeke továbbra is fontos mecénása a pártnak, de azt a pénzt technopartikra fordítjuk, ahol a páholyban korszakos oligarchákkal szoktunk üzletelni a szektorok kiosztásáról

– osztotta meg velünk a bizalmas információt a kutyapárti induló. Mindent megígér a választóknak, és a párt önkormányzati képviselőinek utóbbi években végzett munkáját ajánlja az emberek figyelmébe.

Kinek lesz meglepetés?

Závecz Tibor, a Závecz Research ügyvezető igazgatója a legutóbbi parlamenti és a 2019-es EP-választás alapján a három legszorosabb választókerület egyikének tartja Rákosmentét a 16. kerület és a Hegyvidék mellett.

Budapesti viszonylatban ezekben a kerületekben a legkisebb az ellenzéki előny, de még Rákosmentén is 16 százalékos. Kérdéses, hogy a négy éve még a Jobbikra szavazók hány százaléka támogatja most Szilágyi Györgyöt, és hányan szavaznak majd a Mi Hazánk jelöltjére. Ám ha a 2018-as jobbikos voksok (7536) fele most máshova menne, még az sem lenne elegendő a fideszes jelölt győzelméhez. Nagy csata várható, de itt is az ellenzéki jelölt az esélyes

– foglalta össze a lényeget Závecz Tibor.

A Nézőpont Intézet igazgatója, Mráz Ágoston Sámuel az Indexnek elmondta, hogy az ellenzéki miniszterelnök-jelölt irányában megmutatkozó elégedetlenség miatt lehetséges, hogy alacsonyabb lesz a részvételi arány Rákosmentén is, ami azzal is járhat, hogy itt akár kellemes meglepetést is okozhat magának a kormánypárt.

Szilágyi György viszont hiába a Jobbik politikusa, amikor egy baloldali koalíció jelöltjeként indul, ami inkább a saját táborának egyes tagjait bizonytalaníthatja el. Véleményem szerint ő egy megosztó személyiség, aki nem képes megszólítani minden ellenzéki érzelmű szavazót. Ez növeli az esélyét Dunai Mónikának, de az is egyértelmű, hogy ez meglepetés lenne. Nagyon fontos kérdés, hogy az ellenzéki szavazók mennyire lesznek elkötelezettek egy jobbikos politikus mellett

– foglalta össze a politikai elemző. Rámutatott arra is, hogy az orosz-ukrán háborús helyzet egyelőre a hivatalban lévő miniszterelnök pozícióját erősítette:

A háború által előidézett vis maior az átlagemberekben a biztonságvágyat növeli, amelynek a haszonélvezői a kormánypárti jelöltek lehetnek.

A bemutatott indulókon kívül április 3-án rajtvonalhoz állnak még a Mi Hazánk, a MEMO, a Munkáspárt-ISZOMM és a Normális Párt képviselő-jelöltjei is a budapesti 14-es választókerületben.

Kövesse az eseményeket az Index választási blogján, amelyben hétről hétre bemutatjuk a 2022-es országgyűlési választások legfontosabb csatatereit: Csatatér 106