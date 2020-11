Szűcs Sándor 1921. november 23-án született Szolnokon. Géplakatosszakmát tanult a MÁV Szolnoki Járműjavítóban. Alig tizenhét évesen már játszott a helyi NB I.-es labdarúgócsapatban. Hamar felfigyeltek a fiatal futballistára: 1941. március 23-án már a felnőttválogatottban lépett pályára Jugoszlávia ellen. 1948-ig tizenkilencszer szerepelt a nemzeti válogatottban – hétszer a Szolnoki MÁV, 1944 után tizenkétszer az Újpest játékosaként. Gallowich Tibor szövetségi kapitány szerint

Tehetsége alapján Pulyka (ez volt ugyanis a beceneve, de gyakran Málnaszörpnek is hívták) az Aranycsapat tagja lehetett volna, akár világbajnok is, de nem így történt.

Kovács Erzsi, az akkor húszesztendős táncdalénekesnő a férjével, Boros László zongoristával balatoni turnéra utazott 1948 nyarán. A férfi, aki nagy Újpest-szurkoló volt, amikor megtudta, hogy az UTE Hévízen edzőtáborozik, találkozót szervezett a focistákkal. Ekkor habarodott egymásba a csinos énekesnő és a híres futballista. Néhány nappal később Kovács Erzsi a férjétől albérletbe költözött, ahol Szűcs naponta meglátogatta. A futballista nős volt, két kisgyermekkel, ezért szerelmüket titkolni próbálták.

Szűcs nem akarta elhagyni a családját. Ahogy azonban a Belügyminisztériumhoz tartozó egyesület vezetői értesültek a kapcsolatról, azonnali szakítást követeltek a labdarúgótól. Nyomatékul az asszonyt esténként a lakása előtt igazoltatták, és arról faggatták, hol, mikor és kivel találkozott. Aztán

A két fiatal úgy döntött, hogy (akkori szófordulattal szólva) disszidálnak. A szökés történetét Kovács Erzsi így mesélte el:

Egy napon Sanyi előállt az egyetlen elfogadhatónak vélt megoldással: nincs más lehetőségünk, menjünk ki, hagyjuk el az országot. Említette, hogy sporttársai útján ajánlatot kapott az AC Milantól, és arról is beszélt, hogy akadt egy ember, aki segítené a szökésünket. Fél kiló aranyat kért a »segítőnk« és még ötezer dollárt, ha kijutunk. Amikor az előzetes megbeszélésre elmentünk, találkoztunk a férfival, láttam, hogy nem tiszta a tekintete, de nem mertem szólni. Elindultunk a végzetes útra. Szerelmem megkért, akármi is történjen, soha ne valljam be, hogy disszidálni akartunk. Voltak gyanús jelek, de mi naivan hittünk. A határ előtt »segítőnk« megkérte a Sanyit, hogy fogja meg a fegyvert, amit a kezébe ad, és állítsa élesre a biztonság kedvéért. Néhány perc múlva az árkokból fegyveres katonák ugrottak elő. Bevittek bennünket az őrsre, engem a falhoz állítottak, a Sanyit megbilincselve azonnal elvitték valahová. Én később az ÁVH rettegett Gyorskocsi utcai épületébe kerültem, elvették gyűrűmet, órámat, meztelenre vetkőztettek, kívül-belül megmotoztak...