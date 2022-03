A Császár Előd-per: frontális ütközés rendőrautóval

Császár Előd 1998. december 17-ig az ország egyik legnépszerűbb popzenésze volt. Egyik pillanatról a másikra megváltozott az élete, amikor BMW-jével átsodródva a másik sávba frontálisan összeütközött egy rendőrautóval. Elítélték ugyan halált okozó közúti baleset okozása, csalás kísérlete és közokirat-hamisítás miatt is, de nagy közfelháborodásra nem kellett börtönbe vonulnia. Elmondása szerint több mint húsz év elteltével is álmodik a balesetről, és biztos benne, hogy a halálos ágyán is emlékezni fog a csattanás hangjára.