Csak a szerénység és az alázat állandó Orbán Viktornál

2010 óta a harmadik választását nyerte meg Orbán Viktor és a Fidesz, és ahogy ilyenkor mindig lenni szokott, az újdonsült vagy az újra megválasztott miniszter beszédben köszöni meg a bizalmat, reagált az eredményekre és mond pár szót a jövőről. Megnéztük Orbán Viktor három győzelmi beszédét, hogy megpróbáljunk rájönni, a nyolc év alatt mennyire változtak a hangsúlyok. Egy dolog biztos az elmúlt nyolc évben:

Nyolc évvel ezelőtt a Fidesz hatalmas előnnyel, kétharmaddal nyert, de az eredmény a szocialista kormány bukdácsolásai után várható volt. Ettől függetlenül Orbán történelminek nevezte a győzelmet, majd gyorsan szerénységre intett:

A 2010-es beszédben ettől függetlenül végig a történelmi eseményen volt a hangsúly, a Kormány honlapja alapján Orbán összesen négyszer használta a történelmi jelzőt. Azonban a 2010-es beszéd annyiban tér az ezt követőktől, hogy megismerhettük a frissen hatalomra került Fidesz lelkivilágát, gondolkodását és hozzáállását az ország vezetéséhez.

Hány estét, hány estét, hány hosszú napot, hány hetet, hónapot, sőt évet keseregtünk együtt végig? Hányszor mondtuk el egymásnak, hogy Magyarország ennél többet érdemel? Hányszor mondtuk el egymásnak, hogy erre, ennél mi sokkal többre lennénk képesek. Hányszor mondtuk el egymásnak, hogy nem igaz, hogy amit a szemünk előtt látunk, az a mi hazánk? Hányszor mondtuk el egymásnak, hogy mi ismerjük Magyarország igazi arcát, és az más, mint amit az elmúlt nyolc évben mutatott? Mi tudjuk, hogy a hazánk nem egy reménytelen ország, tudjuk, hogy a hazánk nem kétségbe esett ország, tudjuk, hogy hazánkat nem olyan emberek lakják, akik visszarettennek az első nehézség láttán. Mindig is tudtuk, hogy eljön a pillanat, amikor Magyarország meg fogja mutatni Nekünk az igazi arcát, és ez ma este megtörtént.

(teljes beszéd szövege)

- kezdte 2014-ben a Bálnánál a szintén papírformának számító győzelmük után Orbán, majd a 2010-es beszédéhez hasonlóan ismét a választási eredmény nagyságára hívta fel a figyelmet, csak itt nem a történelmi jelző ismétlésével, hanem azzal, hogy Európában a Fidesz nyert a legnagyobb arányú támogatottsággal abban az évben, illetve a beszéde elején megköszönte még az elődöknek. Ami érdekes a négy évvel korábbi beszédéhez képest, hogy itt már kétszer is utalt arra, hogy a Fidesz nagy arányú győzelme a Jóistennek köszönhető, vagy legalábbis a Jóisten tudja, tényleg megérdemelték-e.

Mi, magyarok jól hallhatóan kimondtuk: Magyarország újra olyan hely, ahol érdemes élni, dolgozni és családot alapítani. Kimondtuk, hogy nem fordulunk vissza, a nemzeti együttműködés elsöprő támogatást kapott. Ezzel az elmúlt négy év vitáit a választók egyértelműen lezárták. Megerősítették a munkahelyteremtés, megerősítették a családtámogatás, és megerősítették a nemzeti függetlenség politikáját. Két dologra mondtak nemet. Először is nemet mondtak a gyűlölködésre, azt üzenik, a gyűlölet nem pálya . És, tisztelt Hölgyeim és Uraim, a magyarok nemet mondtak az Európai Unióból való kilépésre is. Megerősítették, hogy Magyarországnak az Európai Unióban van a helye, de csak akkor, ha van erős nemzeti kormánya.

Külön vastag betűvel kiemeltük a legérdekesebb részt. Na, nem azért, mert Orbán Viktor a gyűlölettel kapcsolatban is csak focis idézettel tud élni, hanem azért, hogy négy évvel ezelőtt még a gyűlölettel szemben állt a kormánypárt, hogy aztán 2018-ra milliárdokat öljenek a több éven át tartó gyűlöletkampányra. Természetesen ahogy 2010-ben, úgy 2014-ben is köszönettel zárta a beszédét.

(teljes beszéd szövege)

Magyarország ma nagy győzelmet aratott. Néhány visszafogott és szabatos mondatot szeretnék most mondani, mert amikor ilyen eredményt ér el az ember, akkor érvényes az a bölcsesség, hogy most kell szerénynek lenni, mert most van mire.