Tudta, hogy szeptember 27 a turizmus világnapja? Szeptember 26-ig én sem, de most már mind ennyivel okosabbak vagyunk. És hogy fokozzuk a turisztikai okosodást, a világnap örömére összeszedtünk néhány érdekes adatot az ENSZ turisztikai szervezetétől (UNWTO) arról, hogy ki hová utazott a világban és mennyi pénzt hagyott ott mostanában.

A turizmus elég jó biznisz mostanság, 2017 volt a válság óta a legjobb év ebben az iparágban, már ami az utasok számát illeti. Tavaly összesen

1,323 milliárd vendéget fogadtak a vendéglátósok világszerte, 84 millióval több, mint egy évvel korábban.

(Ez persze nem feltétlenül azt jelenti, hogy több mint egymilliárd ember nyaralt itt-ott világszerte, mert egy ember több helyen is megjelenhet a statisztikákban, ha többször utazott, de azért ez így is nagyon sok). Ez 6,8 százalékos növekedést jelent, ami 7 éve a legnagyobb volt. A válság alatt eléggé bezuhant az emberek utazási kedve, 2009-ben 4 százalékkal vissza is esett a vendégek száma világszerte.

A nehéz 2009-es év után aztán megint növekedésnek indult a turizmus, de olyan ütemben azóta sem nőtt, mint tavaly. 2017-ben 6,8 százalékkal növekedett, 2018 első negyedéve is hasonló emelkedést mutat. A UNWTO szerint ez leginkább annak tudható be, hogy már mindenki érzi a válság utáni gazdasági fellendülés hatásait, és azokban a régiókban is újra felpezsdült a turizmus, ahonnan a korábbi években biztonsági kockázatok vagy félelmek miatt inkább távol maradtak a turisták.

A világ legnépszerűbb célpontja Franciaország, ide tavaly kis híján 87 millió ember utazott, ettől pedig csak pár millió vendéggel maradt el Spanyolország. Csak ezután jön a sorban az Egyesült Államok és Kína, de a top 10-be az európai országok közül még Olaszország, Nagy Britannia és Németország is.

A legtöbb pénzt viszont nem azok az országok keresték a turizmuson, akikhez a legtöbb vendég utazott. Az amerikaiaknak 210 milliárd dollárt dobtak össze a turisták, majdnem 3,5-szer annyit, mint a 60,7 milliárdot kereső franciáknak és több mint háromszor annyit, mint a 68 milliárdot összehozó spanyoloknak. A legnagyobb növekedésről pedig a közel-keleti országok számolhatnak be, ennek a régiónak 12,9 százalékkal több bevételt hozott a turizmus 2017-ben, mint egy évvel korábban.

Globálisan 1340 milliárd dollárt hozott a turizmus.

És hogy miért utaztak az emberek 2017-ben? A többségük, 55 százalékuk nyaralni, kikapcsolódni ment egy másik országba, üzleti út miatt csak a vendégek 13 százaléka utazott egyik országból a másikba.