Best of Index 2018

Az évértékelő sorozatunk részeként jöjjenek most a legtöbbet kattintott cikkeink. Ahogy az alábbi két ábra is mutatja, legnépszerűbb írásaink túlnyomó többségükben belpolitikai témákban készültek. Ezek közül is kiemelkedik a parlamenti választások és az ellenzéki tüntetések idején készült tudósításaink sora. 25 legnépszerűbb cikkünk közé mindössze 6 olyan fért, ami nem politikai témájú. Vajon hogyan alakulnak majd ezek az arányok 2019-ben?

